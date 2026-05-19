Audizioni su Quadro finanziario Ue – Martedì e mercoledì diretta webtv

(AGENPARL) - Roma, 19 Maggio 2026 - Martedì 19 maggio, presso l’Aula della Commissione Bilancio della Camera, le Commissioni riunite Bilancio e Politiche Ue di Camera e Senato, nell’ambito dell’esame congiunto delle proposte della Commissione europea relative al Quadro finanziario pluriennale dell’Unione europea per il periodo 2028-2034, svolgono le seguenti audizioni:
ore 14.15 SVIMEZ
ore 14.30 Openpolis.
Mercoledì 20, alle 15.30, audizione di Emiliano Brancaccio, professore di economia politica presso l’Università Federico II di Napoli.
Gli appuntamenti vengono trasmessi in diretta webtv.