(AGENPARL) - Roma, 19 Maggio 2026 - Martedì 19 maggio, alle ore 17, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto si svolge il convegno “Siamo una forza noi donne – Armida Barelli e le altre che fecero l’impresa – A 80 anni dal primo voto delle donne e dall’Assemblea costituente”. Saluto della vicepresidente della Camera, Anna Ascani. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.
Siamo una forza noi donne – Armida Barelli e le altre che fecero l’impresa – Martedì alle 17 diretta webtv – Saluto di Ascani
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