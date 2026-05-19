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Federalismo fiscale, audizione Ministero Economia e Finanze, Anci e Bianchi, Svimez – Martedì alle 14.10 diretta webtv

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 19 Maggio 2026 - Martedì 19 maggio, alle ore 14.10, presso l’Aula del IV piano di Palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale svolge l’audizione di rappresentanti del Dipartimento Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze e di rappresentanti di Anci nell’ambito dell’esame dello schema di decreto ministeriale recante l’approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo per l’anno 2026.

Alle 14.40, audizione di Luca Bianchi, economista e direttore generale della Svimez.

Gli appuntamenti vengono trasmessi in diretta webtv.

(AGENPARL)
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