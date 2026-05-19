PD, BRESSA, LEONE “UOMO DI QUALITA’ SEMPRE PIU’ RARE”

(AGENPARL) - Roma, 19 Maggio 2026 - “Esprimo il mio più profondo e commosso cordoglio per il caro Gianclaudio Bressa, personalità solida, politicamente e umanamente. Mai al centro di contrapposizioni ma sempre disponibile al confronto. Un uomo con qualità sempre più rare sullo scenario politico italiano”. Così Antonio Leone, ex deputato di Forza Italia e vicepresidente della Camera e già componente del Consiglio superiore della magistratura.
(AGENPARL) - Roma, 19 Maggio 2026 - “Esprimo il mio più profondo e commosso cordoglio per il caro Gianclaudio Bressa, personalità solida, politicamente e umanamente. Mai al centro di contrapposizioni ma sempre disponibile al confronto. Un uomo con qualità sempre più rare sullo scenario politico italiano”. Così Antonio Leone, ex deputato di Forza Italia e vicepresidente della Camera e già componente del Consiglio superiore della magistratura.