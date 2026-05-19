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Oggi in Commissione Notizie sui lavori 17 maggio

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read
  • VI COMMISSIONE Decreto fiscale, prosegue l’esameLa VI Commissione Finanze, in sede referente, prosegue l’esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge del 27 marzo 2026, n. 38, recante Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica (C. 2935​ Governo, approvato dal Senato – Rel. Candiani, LEGA).

VIII COMMISSIONE

Piano casa, audizioni

(AGENPARL) - Roma, 19 Maggio 2026 - La VIII Commissione Ambiente, nell’ambito dell’esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2920​ Governo, di conversione in legge del decreto legge n. 66 del 2026, recante Disposizioni urgenti per il Piano Casa, ha svolto le audizioni informali di Fondazione comunitaria del Lecchese, Rete dei numeri pari, CGIL, CISL, UIL, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, Fondazione Campus Edilizia Brescia Ets, Confimi Industria, Azienda lombarda per l’edilizia residenziale (ALER) della provincia di Milano e dell’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale (ATER) del comune di Roma, Associazione delle organizzazioni di ingegneria, di architettura e di consulenza tecnico-economica (OICE), Maurizio Fiasco, sociologo esperto di sicurezza urbana, Giovanni Semi, professore di sociologia urbana presso l’Università di Torino, Federcostruzioni.

(AGENPARL)
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