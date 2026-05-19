Audizioni emergenza covid – Martedì e giovedì diretta webtv

(AGENPARL) - Roma, 19 Maggio 2026 - Martedì 19 maggio, presso l’Aula del II piano di Palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus sars-cov-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l’emergenza epidemiologica da sars-cov-2 svolge le seguenti audizioni:
ore 11 rappresentanti dell’Associazione Artigiani e piccole imprese Mestre CGIA
ore 12.30 Antonella Stefani dell’Albo degli avvocati di Venezia.
Giovedì 21 alle 10.30, Giovanni Rezza, straordinario di Igiene generale e applicata dell’Università Vita-Salute San Raffaele, già direttore generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute.
Gli appuntamenti vengono trasmessi in diretta webtv.