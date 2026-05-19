(AGENPARL) - Roma, 19 Maggio 2026 - Martedì 19 maggio, alle ore 11, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolge la “Relazione annuale 2026 – Attività e risultati 2025 – Piano attività 2026” dell’Organo di vigilanza Parità di accesso alla rete FiberCop. Saluto del segretario di presidenza, Francesco Battistoni. Svolge la Relazione Antonio Martusciello, presidente dell’Organo. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.
Relazione annuale 2026 – Attività e risultati 2025 Parità di accesso alla rete FiberCop- Martedì alle 11 diretta webtv
By RedazioneUpdated:Nessun commento1 Min Read