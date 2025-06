Il 24 giugno 2025 partecipa a “PMI, l’equilibrismo strategico”. Geopolitica, AI e continuità aziendale i temi sui quali si confronteranno le imprese

(AGENPARL) - Roma, 20 Giugno 2025

(AGENPARL) – Fri 20 June 2025 Ultime ore per iscriversi all’evento “PMI, l’equilibrismo strategico”, che si terrà il 24 giugno 2025, a partire dalle ore 10:30 (inizio registrazioni), presso Villa Clerici a Milano.

L’appuntamento, organizzato da A.P.I. e promosso da Termoresine Srl e PMI Energy Srl, rappresenta un’importante occasione di confronto per gli imprenditori che operano in un contesto globale in continua evoluzione. Durante l’incontro, verranno affrontate tematiche cruciali come l’impatto della geopolitica sulle dinamiche di mercato, l’integrazione dell’intelligenza artificiale per migliorare l’efficienza operativa e le strategie per garantire la continuità aziendale in tempi di incertezza.

Programma dell’evento:

Apertura dei lavori: Stefano Valvason, Direttore Generale A.P.I.

Saluti istituzionali: Guido Guidesi, Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lombardia ed Eugenio Massetti, Presidente di Confartigianato Lombardia.

Tavola rotonda:

Fabio Antoldi, Professore ordinario di Strategia Aziendale e Imprenditorialità, Università Cattolica del Sacro Cuore

Pierfrancesco Maran, Europarlamentare membro della commissione IMCO

Layla Pavone, Coordinatrice del Board per l’innovazione tecnologica e la trasformazione digitale del Comune di Milano

Simona Tironi, Assessore all’Istruzione, Formazione, Lavoro di Regione Lombardia

Chiusura dei lavori: Alberto Fiammenghi, Presidente di A.P.I.

Moderatore: Dino Bondavalli, giornalista