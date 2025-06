“Regione Umbria: garantita energia sostenibile per l’industria strategica. Conclusione di un lavoro avviato nel 2023.” Nota dei Consiglieri Regionali di FdI Pace, Agabiti e Giambartolomei

(AGENPARL) - Roma, 11 Giugno 2025

(AGENPARL) – Wed 11 June 2025 Regione Umbria: garantita energia sostenibile per l’industria strategica.

Conclusione di un lavoro avviato nel 2023.

Perugia, 11 giugno 2025

La Regione Umbria conferma il proprio impegno per garantire un sistema

energetico sostenibile, competitivo e al servizio dell’economia produttiva

regionale. I contenuti del nuovo Accordo sull’energia per le industrie

energivore umbre – con particolare riferimento al comparto siderurgico –

sono il risultato concreto della visione e del lavoro avviato dalla

precedente Giunta regionale di centrodestra e continuato dall’attuale.

È stato infatti durante il precedente mandato che sono state poste le basi

normative e strategiche, tra cui la Legge regionale n. 1/2023, fortemente

voluta dal centrodestra, che ha aperto alla possibilità di forme di

gestione mista pubblico-privato per le concessioni idroelettriche,

garantendo trasparenza, efficienza e ricadute economiche sul territorio.