Fwd: Comunicato stampa AL VIA LA RASSEGNA “GUALDO È DONNA

(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2026 - SOPRAMMURO LO SPETTACOLO "DOVE COMINCIO IO" SULLA LIBERTÀ DI CHIARA
D'ASSISI*
celebrare il femminile", curata da Daniele Gelsi, Daniele Salvo e
Melania Giglio, con l'organizzazione di Marioletta Bideri per Bis
Tremila srl.
Il sipario sul primo appuntamento in cartellone si alzerà domenica 16
agosto alle ore 21.00 nella cornice del Teatro Soprammuro, dove andrà in
scena lo spettacolo ad ingresso libero intitolato "Dove comincio io.
Chiara d'Assisi, la libertà di perdere tutto".
L'opera, scritta da Danny Bignotti con la regia firmata da Silvia
Gandolfi, vede sul palco l'attrice Erica Sani nel ruolo di Chiara e lo
stesso autore Danny Bignotti nel ruolo dell'Uomo. Il lavoro teatrale
arriva a Gualdo Tadino forte del riconoscimento ottenuto come spettacolo
vincitore della call artistica "Chiara, il privilegio della libertà".
Si tratta di una rappresentazione intensa e profonda che mette al
centro della narrazione la figura di Chiara d'Assisi e il suo personale
rapporto con il concetto di libertà. La pièce indaga la scelta radicale
della Santa di spogliarsi di ruoli, privilegi, ricchezza e convenzioni
sociali per ritrovare l'essenza più autentica dell'esistenza. Attraverso
questo viaggio interiore, lo spettacolo finisce per interrogare da
vicino anche il nostro presente, ponendo domande dirette sulla capacità
dell'uomo contemporaneo di rinunciare alle proprie apparenti sicurezze e
alle gabbie dell'immagine per riscoprire la propria reale identità.
L'iniziativa è promossa dal Comune di Gualdo Tadino con il sostegno
della Fondazione Perugia e della Regione Umbria, nell'ambito delle
celebrazioni "Francesco. Il cammino di Gualdo", e si avvale della
collaborazione del Polo Museale di Gualdo Tadino e della Commissione
Pari Opportunità.
Sull'avvio della manifestazione è intervenuto l'Assessore alla Cultura
del Comune di Gualdo Tadino, Gabriele Bazzucchi, che ha sottolineato il
valore dell'appuntamento: «Con lo spettacolo "Dove comincio io" diamo il
"Gualdo è Donna". Portare in scena la figura di Chiara d'Assisi
attraverso uno sguardo contemporaneo significa offrire alla nostra
comunità e ai visitatori un'occasione profonda di riflessione sui
concetti di libertà, scelta ed essenzialità. Un ringraziamento va ai
curatori, alla produzione e a tutti gli enti che hanno sostenuto questo
progetto, inserito nell'ampio percorso delle celebrazioni francescane.
Invito la cittadinanza e i visitatori a partecipare numerosi a questo
primo e suggestivo appuntamento».
L'appuntamento è dunque fissato per domenica 16 agosto alle ore 21.00
presso il Teatro Soprammuro di Gualdo Tadino. L'ingresso allo spettacolo