+++SOSTITUISCE LA NOTA PRECEDENTE – Nota del presidente Moraschini sull’elezione di Papa Leone XIV

(AGENPARL) - Roma, 8 Maggio 2025

(AGENPARL) – Thu 08 May 2025 Nota

L’elezione di Papa Leone XIV: un richiamo ai valori che uniscono i popoli

Brescia, 8 maggio 2025 – A nome della Provincia di Brescia e delle sue comunità, esprimo i più sentiti auguri a Sua Santità Papa Leone XIV, primo Pontefice di origine statunitense, per l’inizio del suo pontificato. La sua elezione rappresenta un momento di grande significato non solo per la Chiesa, ma per tutto il mondo, che guarda con speranza a una guida capace di parlare di pace, dialogo e fratellanza in tempi profondamente segnati da conflitti e tensioni.

Le nostre terre, ricche di storia e cultura, affondano le proprie radici in un patrimonio cristiano che ha formato generazioni nel segno della solidarietà, della dignità della persona e del servizio al prossimo. Si tratta di valori che non appartengono solo alla sfera religiosa, ma che orientano anche l’impegno civile e istituzionale.

In un’epoca in cui le guerre e le crisi sociali sembrano oscurare il futuro, il nuovo Papa rappresenta una voce autorevole capace di richiamare le coscienze, anche in Europa, a un rinnovato senso di responsabil ità. Le relazioni tra i popoli, i legami transatlantici, la cooperazione internazionale e il rispetto delle identità sono sfide che richiedono visione e coraggio.

Il territorio bresciano, con le sue realtà locali e il suo forte senso comunitario, continuerà a essere un esempio di coesione e impegno sociale, nella convinzione che il bene comune si costruisce insieme, giorno dopo giorno, con spirito di servizio e fiducia nel futuro.

Emanuele Moraschini

Presidente della Provincia di Brescia