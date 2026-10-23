Un Halloween bestiale al Museo delle Terre Nuove: arrivano le lanterne del bestiario medievale

Un'iniziativa dedicata ai più piccoli e alle famiglie per realizzare lanterne ispirate alle creature fantastiche del Medioevo e illuminare la notte più paurosa dell'anno

Il Museo delle Terre Nuove si prepara a celebrare Halloween con un pomeriggio all'insegna del mistero, della storia e della creatività. Un appuntamento speciale pensato per bambini e famiglie, per popolare Palazzo d'Arnolfo di creature leggendarie e luminose.

Durante l'attività, i piccoli partecipanti, guidati dai mediatori della Fondazione MUS.E, esploreranno i simboli e i mostri del bestiario medievale per poi dare vita alle proprie personalissime lanterne: tra orsi, draghi, aquile, elefanti o unicorni, attraverso colori, carte trasparenti e materiali di riciclo creativo, ogni bambino potrà costruire e decorare una lanterna unica, perfetta da portare a casa per illuminare la notte di Halloween con le storie e le leggende del passato.

In un'epoca in cui il calare del sole trasformava le vie cittadine in luoghi di ombra e mistero, la luce rappresentava il confine sicuro della comunità: il profondo valore simbolico e pratico che la luce rivestiva nella città medievale, vero e proprio argine contro le tenebre, le paure e l'ignoto

Con le loro lanterne, i bambini riaccenderanno quel fascino antico per guidare la notte di Halloween. L'iniziativa intreccia il fascino della storia medievale all'atmosfera festosa della ricorrenza, offrendo un'occasione originale per stimolare la manualità e vivere gli spazi culturali del territorio attraverso il gioco e il racconto.

Informazioni e prenotazioni:

Dove: Museo delle Terre Nuove, Palazzo d'Arnolfo – San Giovanni Valdarno (AR)

Quando: sabato 31 ottobre, h 16.00 e h 17.30

A chi è rivolto: famiglie con bambini e bambine dai 6 ai 10 anni

Costo: € 3,00

Prenotazione obbligatoria: posti limitati

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