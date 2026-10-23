Elezione componenti CSM, proroga per le candidate

(AGENPARL) - Roma, 23 Ottobre 2026 - Avviso riapertura del termine per la presentazione delle candidature ai fini dell’elezione, da parte del Parlamento in seduta comune, di 10 componenti il CSM da parte dei soli soggetti appartenenti al genere femminile
Secondo quanto previsto dal punto 6 dell’avviso per la presentazione delle candidature ai fini dell’elezione, da parte del Parlamento in seduta comune, di 10 componenti il Consiglio superiore della magistratura è disposta la riapertura del termine per la presentazione delle candidature dei soli soggetti appartenenti al genere femminile.
Le candidature dovranno pervenire, a pena di irricevibilità, entro le ore 10 di lunedì 26 ottobre 2026, secondo le modalità indicate nell’avviso.
Si ricorda che, come disposto dal punto 7 dell’avviso, decorso tale termine ulteriori candidature potranno essere presentate, per conto dell’interessato, unicamente da un numero minimo di dieci parlamentari appartenenti ad almeno due diversi Gruppi parlamentari, entro le ore 10 di mercoledì 28 ottobre 2026, a mezzo di posta elettronica istituzionale di uno dei parlamentari all’indirizzo: csm@camera.it oppure a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo: csm@certcamera.it.
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