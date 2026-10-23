Agricoltura, Lollobrigida: “Con ColtivaItalia oltre un miliardo per il settore”

(AGENPARL) - Roma, 23 Ottobre 2026 - “Abbiamo aumentato i controlli, abbiamo approvato la legge di tutela del sistema agroalimentare che ha permesso in questi mesi, dopo anni di inerzia dal punto di vista normativo, di avere sanzioni adeguate che impediscono l’ingresso di prodotti che non rispondono ai canoni dei nostri produttori, che hanno dei costi più elevati. Interverremo adesso con un intervento strutturale mai visto in queste dimensioni in Italia che è il ColtivaItalia. Oltre un miliardo di euro per il settore agricolo, olivicolo, settore delle carni rosse, fondo della sovranità alimentare per aiutare le filiere in difficoltà”. Così il ministro dell’Agricoltura, della Soranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida a Radio Anch’io.
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