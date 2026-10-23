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Politica Interna

Minori: Mauri (Pd), parole Nordio abbassano ancora livello decenza governo. Si legga Beccaria

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 23 Ottobre 2026 - "Il Ministro Nordio non perde mai occasione per abbassare il livello di decenza di questo governo. Invece di lavorare per il recupero sociale dei giovani che hanno sbagliato si preoccupa solo di costruire nuove celle in cui rinchiuderli o di metterli addirittura nelle galere degli adulti. Qualcuno dovrebbe spiegare a questo sedicente Ministro della Giustizia che la Sicurezza non si garantisce riempiendo le carceri minorili. Ma lavorando per evitare che si riempiano. Iniziasse a reclutare i 5.500 agenti della polizia penitenziaria che mancano in organico. Assuma gli educatori, gli assistenti sociali, i mediatori culturali e gli psicologi che servono. Aumenti i corsi di formazione scolastica e lavorativa negli istituti per minori. Metta mano alle strutture fatiscenti che ci sono in giro per l'Italia. Queste sono le cose che dovrebbe fare per migliorare la sicurezza nel nostro Paese, per ridurre la recidiva e dare una nuova prospettiva a queste giovani vite, invece di sproloquiare. Suggerisco a Nordio di comprare un libro che sicuramente manca nella sua libreria. Si chiama "Dei delitti e delle pene". È di un tal Cesare Beccaria, un uomo che 250 anni fa aveva già capito quello che a Nordio ancora sfugge. Così magari può recuperare e mettersi in pari con il programma". Lo dichiara il deputato e responsabile nazionale Sicurezza del Pd, Matteo Mauri, in replica alle parole del ministro della Giustizia Carlo Nordio.

(AGENPARL)
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