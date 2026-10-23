(AGENPARL) - Roma, 23 Ottobre 2026 - "Il Ministro Nordio non perde mai occasione per abbassare il livello di decenza di questo governo. Invece di lavorare per il recupero sociale dei giovani che hanno sbagliato si preoccupa solo di costruire nuove celle in cui rinchiuderli o di metterli addirittura nelle galere degli adulti. Qualcuno dovrebbe spiegare a questo sedicente Ministro della Giustizia che la Sicurezza non si garantisce riempiendo le carceri minorili. Ma lavorando per evitare che si riempiano. Iniziasse a reclutare i 5.500 agenti della polizia penitenziaria che mancano in organico. Assuma gli educatori, gli assistenti sociali, i mediatori culturali e gli psicologi che servono. Aumenti i corsi di formazione scolastica e lavorativa negli istituti per minori. Metta mano alle strutture fatiscenti che ci sono in giro per l'Italia. Queste sono le cose che dovrebbe fare per migliorare la sicurezza nel nostro Paese, per ridurre la recidiva e dare una nuova prospettiva a queste giovani vite, invece di sproloquiare. Suggerisco a Nordio di comprare un libro che sicuramente manca nella sua libreria. Si chiama "Dei delitti e delle pene". È di un tal Cesare Beccaria, un uomo che 250 anni fa aveva già capito quello che a Nordio ancora sfugge. Così magari può recuperare e mettersi in pari con il programma". Lo dichiara il deputato e responsabile nazionale Sicurezza del Pd, Matteo Mauri, in replica alle parole del ministro della Giustizia Carlo Nordio.
Trending
- Minori: Mauri (Pd), parole Nordio abbassano ancora livello decenza governo. Si legga Beccaria
- Elezione componenti CSM, proroga per le candidate
- Agenzia regionale 1113.26 Presentazione Supercoppa italiana volley femminile venerdì 23 ottobre a Bari
- Rifondazione: con Stefania Ascari, testimone scomoda in Palestina e in parlamento
- Agenzia regionale 1112.26 Ciliento Piano qualità dell’aria
- Comunicato Stampa – Bisceglie – Brindisi, divieto di trasferta per i tifosi ospiti
- UE, MORATTI: SUCCESSO DI FORZA ITALIA, MENO COSTI PER ENERGIA E IMPRESE E PIÙ TUTELA DEL LAVORO
- Reddito cittadinanza. Congedo (Fdi): 66 denunce e 900mila euro indebitamente percepiti nel Salento, paghiamo ancora scelte Conte e M5s
- Venerdì 23 ottobre chiusura per interventi di sanificazione della Scuola Alagon
- Crescere Senza Violenza”: presentato il progetto di comunità per prevenire la violenza di genere e la violenza assistita
CHI SIAMO
L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.
Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.
Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.
CONTATTI
Per inviare i comunicati stampa:
redazione@agenparl.eu
Per informazioni:
marketing@agenparl.eu