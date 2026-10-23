RECALL – GINOSA (TA) PROTAGONISTA DI PUGLIA BY UTMB: PER IL SECONDO ANNO LA PARTENZA DELLA “GINOSA RIVOLTA TRAIL

(AGENPARL) - Roma, 23 Ottobre 2026 - GINOSA PROTAGONISTA DI PUGLIA BY UTMB: PER IL SECONDO ANNO LA PARTENZA
DELLA "GINOSA RIVOLTA TRAIL"
Dal 23 al 25 ottobre il trail running internazionale nella Terra delle
Gravine. Da Ginosa la gara di 35 chilometri fino a Castellaneta Marina
Per il secondo anno consecutivo Ginosa ospita la partenza della Ginosa
Rivolta Trail, la gara di 35 chilometri e 350 metri di dislivello inserita
nel programma di Puglia by UTMB – Terra delle Gravine, in programma dal 23
al 25 ottobre 2026.
Un evento firmato UTMB® World Series, il circuito di Ultra Trail che conta
circa 60 manifestazioni nel mondo e quattro appuntamenti in Italia, in
Valle d'Aosta, Veneto, Toscana e Puglia. Quello pugliese è l'unico del
Mezzogiorno.
A Ginosa sarà protagonista un percorso che lega lo sport al patrimonio
storico e paesaggistico locale. La gara prende il nome da Rivolta, uno dei
villaggi rupestri della città, e partirà dal centro storico affacciato
sulla gravina. Case, cisterne e chiese scavate nella roccia, sotto lo
sguardo del Castello Normanno, accompagneranno l'esperienza degli atleti,
che proseguiranno verso la foce del fiume Lato e il traguardo di
Castellaneta Marina.
La manifestazione internazionale di trail running, disciplina che porta la
corsa su sentieri e percorsi naturali, infatti coinvolgerà diversi
territori di Puglia e Basilicata con cinque gare sulle distanze di 140, 85,
50, 35 e 10 chilometri. Nell'intero evento sono attesi circa 3.000
partecipanti, con oltre il 65% degli iscritti provenienti dall'estero.
L'attesa si traduce già in numeri concreti sul territorio: tutte le
strutture ricettive aperte nei comuni interessati dalle gare hanno
registrato il tutto esaurito, comprese quelle che hanno riaperto
appositamente per l'occasione. Numerosi sono anche gli atleti che hanno già
raggiunto la Puglia, alcuni dei quali per conoscere i percorsi e prepararsi
alla competizione che hanno scelto di affrontare. Segnali che confermano
direttamente il sistema dell'accoglienza.
Si tratta infatti di una manifestazione che porta con sé molto più della
sfida sportiva. La Terra delle Gravine, con i suoi canyon, la macchia
mediterranea e i paesaggi selvaggi, è una destinazione da scoprire, e si
conferma un'area vocata ad uno sport solitamente praticato in montagna.
Nell'anno di Puglia Capitale europea dello Sport, ancor più l'evento
rafforza la capacità di coniugare visibilità internazionale e
valorizzazione locale. Il turismo sportivo si propone così come una leva
strategica per ampliare l'attrattività della Puglia e portare visitatori in
un'area in cui i flussi turistici sono ancora prevalentemente concentrati
nei mesi estivi.
A raccontare le potenzialità dell'evento sono soprattutto i numeri della
prima edizione. Nel 2025 il 95% dei corridori iscritti era costituito da
turisti, cioè persone che non vivevano nel territorio della manifestazione.
Ciascun partecipante ha soggiornato mediamente in Puglia per tre o quattro
notti e ha portato con sé, in media, mezzo accompagnatore. Un flusso che
non si esaurisce nel fine settimana della gara: l'88% dei partecipanti
aveva già visitato il territorio per effettuare una ricognizione dei
percorsi prima dell'evento. L'80% ha manifestato l'intenzione di tornare
per altre attività. Nel 2025 l'impatto economico diretto dei soli
pernottamenti si è aggirato intorno a 1,3 milioni di euro, ai quali si
aggiungono le ricadute su ristorazione, trasporti, attività turistiche,
shopping e servizi.
Puglia by UTMB diventa così l'occasione per un weekend outdoor fuori
stagione: correre o camminare tra canyon e macchia mediterranea, scoprire i
borghi e le tradizioni locali, conoscere i sapori pugliesi e concludere il
viaggio sul Mar Ionio. Un'esperienza che invita a vivere questo territorio
anche oltre l'estate e che può trasformare la partecipazione ad una gara in
un motivo per tornare.
L'appuntamento arriva dopo il Trofeo CONI nazionale, che ha visto Ginosa e
Marina di Ginosa ospitare le gare di orienteering, beach handball e nuoto
pinnato, e conferma un ottobre particolarmente intenso per lo sport sul
territorio.
«Vedere Ginosa nuovamente nel programma di un appuntamento internazionale
di questa portata è una bella soddisfazione – dichiara l'assessore allo
Sport Vincenzo Piccenna – dopo il Trofeo CONI, ci prepariamo ad accogliere
un'altra importante esperienza sportiva, con atleti provenienti dall'Italia
e da tanti altri Paesi. La Ginosa Rivolta Trail porta il nome di un luogo
che ci appartiene e permette di far conoscere il nostro territorio
attraverso lo sport.
La manifestazione tocca anche i territori di Ginosa, Laterza e Castellaneta,
che insieme, con Ginosa capofila, hanno ottenuto da ACES Europe il titolo
di "Comunità Europea dello Sport 2027" per la Terra delle Gravine –
prosegue Piccenna – è un'occasione per mostrare agli atleti e ai loro
accompagnatori il patrimonio che condividiamo e la possibilità di vivere
questi luoghi attraverso lo sport.
Quando dico "ospitiamo", parlo al plurale perché questa iniziativa riguarda
tutta Ginosa: i cittadini, le strutture ricettive, i ristoranti, i locali e
le attività commerciali. Come amministrazione facciamo la nostra parte, ma
ad accogliere chi arriva è un paese intero. È una soddisfazione da
condividere con tutti e un'occasione per far vivere il territorio anche