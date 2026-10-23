RECALL – GINOSA (TA) PROTAGONISTA DI PUGLIA BY UTMB: PER IL SECONDO ANNO LA PARTENZA DELLA “GINOSA RIVOLTA TRAIL

GINOSA PROTAGONISTA DI PUGLIA BY UTMB: PER IL SECONDO ANNO LA PARTENZA

DELLA "GINOSA RIVOLTA TRAIL"

Dal 23 al 25 ottobre il trail running internazionale nella Terra delle

Gravine. Da Ginosa la gara di 35 chilometri fino a Castellaneta Marina

Per il secondo anno consecutivo Ginosa ospita la partenza della Ginosa

Rivolta Trail, la gara di 35 chilometri e 350 metri di dislivello inserita

nel programma di Puglia by UTMB – Terra delle Gravine, in programma dal 23

al 25 ottobre 2026.

Un evento firmato UTMB® World Series, il circuito di Ultra Trail che conta

circa 60 manifestazioni nel mondo e quattro appuntamenti in Italia, in

Valle d'Aosta, Veneto, Toscana e Puglia. Quello pugliese è l'unico del

Mezzogiorno.

A Ginosa sarà protagonista un percorso che lega lo sport al patrimonio

storico e paesaggistico locale. La gara prende il nome da Rivolta, uno dei

villaggi rupestri della città, e partirà dal centro storico affacciato

sulla gravina. Case, cisterne e chiese scavate nella roccia, sotto lo

sguardo del Castello Normanno, accompagneranno l'esperienza degli atleti,

che proseguiranno verso la foce del fiume Lato e il traguardo di

Castellaneta Marina.

La manifestazione internazionale di trail running, disciplina che porta la

corsa su sentieri e percorsi naturali, infatti coinvolgerà diversi

territori di Puglia e Basilicata con cinque gare sulle distanze di 140, 85,

50, 35 e 10 chilometri. Nell'intero evento sono attesi circa 3.000

partecipanti, con oltre il 65% degli iscritti provenienti dall'estero.

L'attesa si traduce già in numeri concreti sul territorio: tutte le

strutture ricettive aperte nei comuni interessati dalle gare hanno

registrato il tutto esaurito, comprese quelle che hanno riaperto

appositamente per l'occasione. Numerosi sono anche gli atleti che hanno già

raggiunto la Puglia, alcuni dei quali per conoscere i percorsi e prepararsi

alla competizione che hanno scelto di affrontare. Segnali che confermano

direttamente il sistema dell'accoglienza.

Si tratta infatti di una manifestazione che porta con sé molto più della

sfida sportiva. La Terra delle Gravine, con i suoi canyon, la macchia

mediterranea e i paesaggi selvaggi, è una destinazione da scoprire, e si

conferma un'area vocata ad uno sport solitamente praticato in montagna.

Nell'anno di Puglia Capitale europea dello Sport, ancor più l'evento

rafforza la capacità di coniugare visibilità internazionale e

valorizzazione locale. Il turismo sportivo si propone così come una leva

strategica per ampliare l'attrattività della Puglia e portare visitatori in

un'area in cui i flussi turistici sono ancora prevalentemente concentrati

nei mesi estivi.

A raccontare le potenzialità dell'evento sono soprattutto i numeri della

prima edizione. Nel 2025 il 95% dei corridori iscritti era costituito da

turisti, cioè persone che non vivevano nel territorio della manifestazione.

Ciascun partecipante ha soggiornato mediamente in Puglia per tre o quattro

notti e ha portato con sé, in media, mezzo accompagnatore. Un flusso che

non si esaurisce nel fine settimana della gara: l'88% dei partecipanti

aveva già visitato il territorio per effettuare una ricognizione dei

percorsi prima dell'evento. L'80% ha manifestato l'intenzione di tornare

per altre attività. Nel 2025 l'impatto economico diretto dei soli

pernottamenti si è aggirato intorno a 1,3 milioni di euro, ai quali si

aggiungono le ricadute su ristorazione, trasporti, attività turistiche,

shopping e servizi.

Puglia by UTMB diventa così l'occasione per un weekend outdoor fuori

stagione: correre o camminare tra canyon e macchia mediterranea, scoprire i

borghi e le tradizioni locali, conoscere i sapori pugliesi e concludere il

viaggio sul Mar Ionio. Un'esperienza che invita a vivere questo territorio

anche oltre l'estate e che può trasformare la partecipazione ad una gara in

un motivo per tornare.

L'appuntamento arriva dopo il Trofeo CONI nazionale, che ha visto Ginosa e

Marina di Ginosa ospitare le gare di orienteering, beach handball e nuoto

pinnato, e conferma un ottobre particolarmente intenso per lo sport sul

territorio.

«Vedere Ginosa nuovamente nel programma di un appuntamento internazionale

di questa portata è una bella soddisfazione – dichiara l'assessore allo

Sport Vincenzo Piccenna – dopo il Trofeo CONI, ci prepariamo ad accogliere

un'altra importante esperienza sportiva, con atleti provenienti dall'Italia

e da tanti altri Paesi. La Ginosa Rivolta Trail porta il nome di un luogo

che ci appartiene e permette di far conoscere il nostro territorio

attraverso lo sport.

La manifestazione tocca anche i territori di Ginosa, Laterza e Castellaneta,

che insieme, con Ginosa capofila, hanno ottenuto da ACES Europe il titolo

di "Comunità Europea dello Sport 2027" per la Terra delle Gravine –

prosegue Piccenna – è un'occasione per mostrare agli atleti e ai loro

accompagnatori il patrimonio che condividiamo e la possibilità di vivere

questi luoghi attraverso lo sport.

Quando dico "ospitiamo", parlo al plurale perché questa iniziativa riguarda

tutta Ginosa: i cittadini, le strutture ricettive, i ristoranti, i locali e

le attività commerciali. Come amministrazione facciamo la nostra parte, ma

ad accogliere chi arriva è un paese intero. È una soddisfazione da

condividere con tutti e un'occasione per far vivere il territorio anche