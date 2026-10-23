Rifondazione: con Stefania Ascari, testimone scomoda in Palestina e in parlamento

(AGENPARL) - Roma, 23 Ottobre 2026 - Nel ringraziare la parlamentare Stefania Ascari, eletta col M5S, che da
quando è in carica ha aperto la Camera a tante istanze sociali e che è
sempre presente a mobilitarsi su cause che condividiamo, apprendiamo e
condanniamo, a nome di tutto il nostro partito, quanto accadutole nelle
scorse ore. Ascari, da sempre al fianco del popolo palestinese, si è vista
Palestina, con la motivazione che "le circostanze relative al suo caso sono
cambiate". Cosa è cambiato? Il fatto che Ascari: condanni il genocidio;
chieda al governo italiano di rompere la propria complicità con uno Stato
criminale? O pesa il suo essere la coordinatrice di un intergruppo
parlamentare per la pace tra Palestina e Israele, mentre assassini dell'IDF
vengono a rilassarsi in Italia, per riprendersi dallo stress accumulato
mentre sparavano sui civili o distruggevano case. Quanto accaduto ad una
rappresentante politica delle nostre istituzioni e quanto, poco prima, a
Martina Stefanoni, di Radio Popolare è inaccettabile, ma neanche stavolta
il governo italiano ha ritenuto opportuno pronunciarsi per non inimicarsi
un premier inquisito dalla CPI che non potrebbe attraversare gli spazi
aerei europei, senza essere arrestato. Ribadiamo la nostra totale condanna
Ascari, anche il nostro Partito non resterà in silenzio.
esteri, Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea.
(AGENPARL) - Roma, 23 Ottobre 2026 - Nel ringraziare la parlamentare Stefania Ascari, eletta col M5S, che da