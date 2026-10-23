Close Menu
Trending
venerdì 23 Ottobre 2026
Abbonati Login
Abbonati
Puglia

Agenzia regionale 1113.26 Presentazione Supercoppa italiana volley femminile venerdì 23 ottobre a Bari

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 23 Ottobre 2026 - *Lega Volley Femminile, sabato 24 ottobre al Palaflorio la Supercoppa
italiana. Domani a Bari la conferenza stampa di presentazione*

Sarà presentata alla stampa venerdì 23 ottobre alle 11,30, nella sala
Giunta del Comune di Bari, la 31.ma edizione della Supercoppa italiana
femminile di volley, che si disputerà sabato 24 ottobre alle 18 al
Palaflorio di Bari.

A distanza di oltre vent'anni dalla Coppa Italia di Serie A2 giocata a
Santeramo in Colle (Bari), un evento della Lega Volley Femminile torna a
disputarsi in Puglia; a contendersi il trofeo saranno Prosecco Doc
A.Carraro Imoco Conegliano, squadra vincitrice della Serie A1 e della Coppa
edizione della Coppa Italia.

(AGENPARL)
Share.

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl