Agenzia regionale 1113.26 Presentazione Supercoppa italiana volley femminile venerdì 23 ottobre a Bari

(AGENPARL) - Roma, 23 Ottobre 2026 - *Lega Volley Femminile, sabato 24 ottobre al Palaflorio la Supercoppa
italiana. Domani a Bari la conferenza stampa di presentazione*
Sarà presentata alla stampa venerdì 23 ottobre alle 11,30, nella sala
Giunta del Comune di Bari, la 31.ma edizione della Supercoppa italiana
femminile di volley, che si disputerà sabato 24 ottobre alle 18 al
Palaflorio di Bari.
A distanza di oltre vent'anni dalla Coppa Italia di Serie A2 giocata a
Santeramo in Colle (Bari), un evento della Lega Volley Femminile torna a
disputarsi in Puglia; a contendersi il trofeo saranno Prosecco Doc
A.Carraro Imoco Conegliano, squadra vincitrice della Serie A1 e della Coppa
edizione della Coppa Italia.