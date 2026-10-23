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Agroalimentare

Olio. Lollobrigida: “16 milioni per sostenere le produzioni DOP e IGP e aiutare chi è in difficoltà”

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 23 Ottobre 2026 - Il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste avvia, attraverso AGEA, il bando per l’acquisto di olio extravergine di oliva DOP e IGP destinato all’aiuto alimentare agli indigenti. L’intervento prevede la fornitura minima di 1.809.954 litri di prodotto in confezioni da un litro, per un valore complessivo di 16 milioni di euro, finanziati dal Fondo sociale europeo Plus.

“Con questa misura mettiamo insieme due priorità del Governo: sostenere le famiglie che vivono una condizione di difficoltà e valorizzare una delle eccellenze più rappresentative dell’agroalimentare italiano”, dichiara il ministro Francesco Lollobrigida. “I prodotti DOP e IGP sono un patrimonio che deve essere accessibile anche a chi fatica ad arrivare a fine mese. Allo stesso tempo, questa misura contribuisce a rafforzare una filiera che genera occupazione, custodisce le identità dei territori e crea valore economico per l’intera Nazione”.

La misura rientra nel Programma nazionale “Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027”, Priorità 3 “Contrasto alla deprivazione materiale”, ed è parte della proposta di distribuzione alimentare per il 2027 approvata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per un valore complessivo di 130 milioni di euro. Il MASAF opera in raccordo con il Ministero del Lavoro e con AGEA, individuata quale Organismo intermedio per l’attuazione degli interventi di sostegno alimentare finanziati con le risorse del FSE+.
La procedura, articolata in 4 lotti, sarà riservata agli operatori economici ammessi al Sistema dinamico di acquisizione “Alimenti e Ristorazione” di Consip e si svolgerà interamente in modalità telematica.

“Le risorse europee devono tradursi in risultati concreti e produrre benefici per i cittadini”, aggiunge Lollobrigida. “Con questo intervento mettiamo a valore circa 16 milioni di euro di fondi europei destinati al contrasto della povertà, trasformandoli in un aiuto concreto per le persone in difficoltà. È questa la direzione che vogliamo seguire: utilizzare al meglio le risorse disponibili per rispondere ai bisogni sociali e, allo stesso tempo, sostenere il sistema produttivo nazionale”.

Il bando e la documentazione allegata saranno pubblicati sul sito di AGEA.

(AGENPARL)
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