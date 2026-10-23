Rapporto sulla legislazione 2026, martedì 27 la presentazione. Introduce Ascani

Il Rapporto sulla legislazione 2026 sarà presentato martedì 27 ottobre alle 15 nella sede del Consiglio regionale del Lazio (via della Pisana, 1301). Introdurrà Anna Ascani, Vicepresidente della Camera dei deputati e Presidente del Comitato di vigilanza sull’attività di documentazione. Interverranno: Riccardo De Corato, Presidente del Comitato per la legislazione della Camera, Francesco Clementi, Professore ordinario di diritto pubblico comparato dell’Università “La Sapienza” di Roma e Giulio Maria Salerno, Professore ordinario di diritto costituzionale e pubblico dell’Università di Macerata. Conclusioni di Antonello Aurigemma

Presidente del Consiglio regionale del Lazio e coordinatore della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Il documento contiene, come di consueto, un’ampia rassegna di dati sulla legislazione nazionale, regionale e dell’Unione europea. Insieme, è offerta una ricognizione della giurisprudenza costituzionale del 2025 e della prima metà del 2026, con riferimenti anche alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e della Corte europea dei diritti dell’uomo.

Rispetto alle ultime edizioni del Rapporto, è stata ampliata la sezione dedicata alla legislazione delle democrazie europee oggetto di analisi (Francia, Germania, Regno Unito e Spagna), nella quale alla tradizionale ricognizione dei dati quantitativi della legislazione è stata affiancata una rassegna delle principali recenti tendenze riguardanti il procedimento legislativo e le procedure parlamentari.

Per adesioni: 06 67603410 o st_segreteria@camera.it e 06 36003673 o segreteria@parlamentiregionali.it