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Politica Interna

Rapporto sulla legislazione 2026, martedì 27 la presentazione. Introduce Ascani

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 23 Ottobre 2026 - Il Rapporto sulla legislazione 2026 sarà presentato martedì 27 ottobre alle 15 nella sede del Consiglio regionale del Lazio (via della Pisana, 1301). Introdurrà Anna Ascani, Vicepresidente della Camera dei deputati e Presidente del Comitato di vigilanza sull’attività di documentazione. Interverranno: Riccardo De Corato, Presidente del Comitato per la legislazione della Camera, Francesco Clementi, Professore ordinario di diritto pubblico comparato dell’Università “La Sapienza” di Roma e Giulio Maria Salerno, Professore ordinario di diritto costituzionale e pubblico dell’Università di Macerata. Conclusioni di Antonello Aurigemma

Presidente del Consiglio regionale del Lazio e coordinatore della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Il documento contiene, come di consueto, un’ampia rassegna di dati sulla legislazione nazionale, regionale e dell’Unione europea. Insieme, è offerta una ricognizione della giurisprudenza costituzionale del 2025 e della prima metà del 2026, con riferimenti anche alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e della Corte europea dei diritti dell’uomo.

Rispetto alle ultime edizioni del Rapporto, è stata ampliata la sezione dedicata alla legislazione delle democrazie europee oggetto di analisi (Francia, Germania, Regno Unito e Spagna), nella quale alla tradizionale ricognizione dei dati quantitativi della legislazione è stata affiancata una rassegna delle principali recenti tendenze riguardanti il procedimento legislativo e le procedure parlamentari.

Per adesioni: 06 67603410 o st_segreteria@camera.it e 06 36003673 o segreteria@parlamentiregionali.it

(AGENPARL)
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