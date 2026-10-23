PAC, Lollobrigida: “Grazie a Giorgia Meloni recuperati 10 miliardi, agricoltori avranno più risorse”

(AGENPARL) - Roma, 23 Ottobre 2026 - “Sono oltre 700.000 le aziende e imprese agricole italiane che prendono i soldi della PAC, facendo le domande attraverso AGEA. Quest’anno hanno ricevuto i fondi prima rispetto agli anni passati. Una PAC che abbiamo difeso in Europa. C’era stato un taglio della Commissione del 22%, meno 9 miliardi per l’Italia. Grazie a Giorgia Meloni abbiamo recuperato 10 miliardi, un miliardo in più rispetto ai 9 tagliati, e gli agricoltori italiani avranno più risorse anche rispetto al passato.” Così il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, a Radio Anch’io.
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