“Un problema con il sistema elettrico europeo”: grave blackout in Spagna e Portogallo

(AGENPARL) - Roma, 29 Aprile 2025

Una grave interruzione della corrente elettrica ha colpito oggi la Spagna e il Portogallo, lasciando al buio vaste aree della penisola iberica, comprese le capitali Madrid e Lisbona. L’interruzione ha avuto luogo intorno alle 12:30 ora locale, secondo quanto riportato dall’emittente pubblica spagnola RTVE.

Il gestore spagnolo RedElectrica ha confermato che un’importante anomalia ha interessato l’intera penisola iberica e che l’incidente è attualmente oggetto di valutazione e risposta. È raro che una blackout di tali proporzioni colpisca contemporaneamente entrambi i Paesi, che insieme contano oltre 50 milioni di abitanti.

In Spagna, il blackout ha lasciato al buio non solo la sede della RTVE ma anche il Parlamento spagnolo e numerose stazioni della metropolitana in tutto il Paese. Segnalazioni di interruzioni sono giunte anche da cittadini di Barcellona e di molte città e paesi vicini attraverso chat e social media.

In Portogallo, il distributore nazionale E-Redes ha riferito che l’interruzione è stata causata da “un problema con il sistema elettrico europeo”, costringendo la società a sospendere l’erogazione dell’energia in alcune aree per tentare di stabilizzare la rete. Secondo quanto riferito dal quotidiano Expresso, anche alcune regioni della Francia sarebbero state marginalmente colpite.

A Lisbona, la metropolitana ha smesso di funzionare, così come i semafori nel centro città, causando notevoli disagi al traffico. Inoltre, le reti mobili hanno subito interruzioni, rendendo impossibili le chiamate, sebbene alcune applicazioni internet abbiano continuato a funzionare.

Di fronte alla gravità della situazione, il Ministero dell’Interno spagnolo ha dichiarato lo stato di emergenza, specificando che verrà applicato nelle regioni che ne faranno richiesta. Madrid, Andalusia ed Estremadura hanno già chiesto l’assistenza del governo centrale.

Le autorità stanno lavorando per ripristinare la normalità e per capire l’esatta origine del guasto che, a quanto sembra, si sarebbe propagato da un problema sistemico a livello europeo. Ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore.