Sicurezza stradale: la Provincia lancia campagna social per corsi guida sicura gratuiti

Prende il via da oggi e proseguirà per tutto il mese la campagna social della Provincia di Brescia per promuovere i corsi gratuiti di guida sicura, un’iniziativa nell’ambito del Memorial Botti che sta già raccogliendo decine di adesioni.

L’obiettivo è quello di raggiungere il maggior numero di cittadini, coniugando le informazioni sia attraverso i media più tradizionali sia attraverso le nuove piattaforme veicolate da smartphone e tablet.

“Attraverso questi video – fa notare il Presidente Moraschini – vogliamo coinvolgere in primis i più giovani, principali destinatari di questi corsi poiché il futuro è nelle loro mani. Allo stesso modo intendiamo informare i cittadini di tutte le età, nei canali che sono più comuni nel nostro tempo. Crediamo molto in questa iniziativa poiché riteniamo che sia fondamentale fare prevenzione sulle nostre strade, sensibilizzzando i più giovani rispetto alla responsabilità e alla consapevolezza che bisogna avere quando ci si mette alla guida. Tante sono ancora le vittime e i feriti! Possiamo e vogliamo dare un segnale importante”.

Le iscrizioni sono aperte e disponibili attraverso questo link: bit.ly/memorialbotti-guidasicura2025 .

Vari video della campagna promozionale:

https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE4MDU5MzY1NDMwMDI1MzU5

Ricordiamo che la Provincia di Brescia, in collaborazione con l’associazione Condividere la Strada della Vita, promuove e finanzia corsi gratuiti di guida sicura sul territorio bresciano. Sono previsti nelle 6 zone del territorio (Valtrompia, Hinterland, Garda, Valsabbia, Sebino, Franciacorta, Bassa, Valle Camonica) e rientrano nelle iniziative del Memorial Giorgio Botti. I corsi sono rivolti a tutti e senza limiti di età: è sufficiente essere in possesso della patente di guida. Verranno tenuti da istruttori professionisti di scuola guida e guida sicura.

