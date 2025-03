MATERIALE STAMPA – Presentazione Accordo Provincia-TPL erogazione fondi

(AGENPARL) - Roma, 21 Marzo 2025

(AGENPARL) – Fri 21 March 2025 Provincia e Tpl, siglato l’accordo per l’assegnazione di fondi per il servizio di trasporto pubblico locale, per il funzionamento dell’Agenzia e per i servizi integrativi a sostegno del Tpl per il triennio 2025-2027

L’impegno per garantire un servizio adeguato di trasporto pubblico su gomma, in ambito extraurbano, resta per la Provincia di Brescia uno dei principali capitoli di intervento.

Per questo, nei giorni scorsi, Provincia e Agenzia del Trasporto pubblico Locale, hanno siglato un accordo che prevede il trasferimento di risorse fondamentali dall’Amministrazione provinciale all’Agenzia, per il triennio 2025-2027.

Nel corso del triennio la Provincia si farà, infine, carico di compiere una ricognizione della situazione economica e di esaminare la possibilità di rivalutare l’impegno alla compartecipazione degli accordi per, eventualmente, sostenere altri servizi aggiuntivi, elaborando nuovi protocolli.

L’ottica della Provincia di Brescia resta quella di potenziare il servizio pubblico di trasporto e incentivarne sempre più l’utilizzo per ridurre il traffico privato, a beneficio dei cittadini e dell’ambiente. Anche per questo, attraverso il Settore Lavoro si stanno conducendo selezioni di autisti per Arriva, per far fronte alle carenze di personale. L’iniziativa che è partita nei mesi scorsi, con alcune tappe del Recruiting Day che hanno toccato il territorio, durante le quali sono state si sono presentate 71 persone, di cui 49 hanno poi sostenuto il colloquio per l’ammissione al corso di formazione.