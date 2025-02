CS Grana Padano a confronto con la Generazione Alpha al Social Innovation Campus al MIND a Milano

(AGENPARL) - Roma, 25 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mar 25 febbraio 2025 Il Consorzio di Tutela sponsor del Social Innovation Campus al MIND a Milano

Grana Padano a confronto con la Generazione Alpha

TikTok Challenge per costruire il futuro social della DOP più consumata al mondoZaghini: investiamo sui giovanissimi per capire i cambiamenti

Desenzano del Garda (BS), 24 febbraio 2025 – Oggi, nella filiera del Grana Padano i giovani hanno un ruolo centrale per portare innovazione e impatto in diversi ambiti e per consolidare il patrimonio che da oltre 70 anni il Consorzio di Tutela fa crescere. “Da tre anni, su social e piattaforme online, con l’iniziativa “Giovani della Filiera”, capovolgiamo la prospettiva nel rapporto con le nuove generazioni – spiega il Presidente del Consorzio di Tutela, Renato Zaghini – Chiediamo ad alcuni di loro, donne e uomini, già impegnati anche con ruoli di responsabilità nelle aziende, perché hanno scelto il Grana Padano DOP. Le loro risposte diventano indicazioni che tutta la filiera fa proprie e dà ai loro coetanei sui canali mediatici, che i giovani prediligono”.

Su questo percorso e per dialogare con la Generazione Alpha, il Consorzio Tutela Grana Padano fa un passo in più diventando partner del Social Innovation Campus. “In questi due giorni di confronti sul tema: “Talents 4 Innovation: competenze nella complessità” – spiega Zaghini – vogliamo compiere un investimento sulle capacità e sulle qualità dei giovani nel cogliere e capire i cambiamenti, nel saperli gestire con l’innovazione e nel leggere la complessità dei vari processi. Sarà un confronto che siamo convinti darà subito importanti risultati”.

All’appuntamento al MIND di Milano del 26 e 27 febbraio, fra i vari laboratori e attività, gli studenti delle scuole superioripartecipanti sono chiamati a partecipare alla Grana Padano TikTok Challenge: presso check point dedicati e anche online, i giovani potranno compilare un form appositamente creato per capire quanto conoscano il prodotto DOP più consumato al mondo e contribuire allo sviluppo del suo futuro social. Tra queste indicazioni il contributo ritenuto più significativo potrà essere utilizzato in vista della prossima apertura del canale TikTok di Grana Padano. “Siamo convinti che questo sondaggio ci fornirà idee preziose ed interessanti – conclude il presidente del Grana Padano – per utilizzare nella comunicazione del Consorzio anche il linguaggio della generazione Alpha”.

Al “Grana Padano TikTok Challange” parteciperanno i singoli studenti in rappresentanza del proprio istituto. Verrà premiato il miglior contributo e la scuola della classe dello studente con l’idea più creativa e coinvolgente riceverà un premio di € 1000, oltre ad un gadget per ogni alunno della classe.

La raccolta di idee si aprirà il 26 febbraio all’avvio del Social Innovation Campus e rimarrà aperta fino a lunedì 17 marzo 2025.Informazioni: https://www.sicampus.org/

Del Consorzio Tutela Grana Padano fanno parte 142 aziende. Sono 122 quelle di lavorazione, che gestiscono 135 caseifici produttivi, 142 gli stagionatori e 197 preconfezionatori di porzionato, grattugiato e CET.