Close Menu
Trending
giovedì 14 Maggio 2026
Abbonati Login
Abbonati
Agenda

AGENDA CAMERA DI DOMANI, VENERDÌ 15 MAGGIO

Luigi CamilloniBy Updated:Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 14 Maggio 2026 - AULA
📌 9.30 Interpellanze urgenti

EVENTI
📌 9 – Aula dei Gruppi – Implementing AI in parliaments: taking stock and planning the next steps together. IPU – Centre for innovation in parliament
📌 9 – Sala Matteotti – Perchè la pace no? Un inguaribile amore per la guerra. Di Lauro
📌 11 – Sala della Regina – 2° edizione della Conferenza interparlamentare sulla lotta alla criminalità organizzata nella regione OSCE. Diretta webtv
📌 14.30 – Sala Matteotti – La radicalizzazione online dei minori I rischi per i più giovani tra propaganda online, estremismo e piattaforme. Partecipa la segretaria di Presidenza Sportiello. Diretta webtv
📌 16 – Sala del Refettorio – XXVI edizione del premio culturale internazionale Cartagine 2.0. Accademia culturale Cartagine 2.0

CONFERENZE STAMPA
📌 13 – Attilio Pierro. Quando la violenza ha le chiavi di casa

(AGENPARL)
Share.

Direttore responsabile Agenparl - Agenzia Parlamentare per l'informazione politica, economica e sociale.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl