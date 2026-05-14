AGENDA CAMERA DI DOMANI, VENERDÌ 15 MAGGIO

(AGENPARL) - Roma, 14 Maggio 2026 - AULA
📌 9.30 Interpellanze urgenti
EVENTI
📌 9 – Aula dei Gruppi – Implementing AI in parliaments: taking stock and planning the next steps together. IPU – Centre for innovation in parliament
📌 9 – Sala Matteotti – Perchè la pace no? Un inguaribile amore per la guerra. Di Lauro
📌 11 – Sala della Regina – 2° edizione della Conferenza interparlamentare sulla lotta alla criminalità organizzata nella regione OSCE. Diretta webtv
📌 14.30 – Sala Matteotti – La radicalizzazione online dei minori I rischi per i più giovani tra propaganda online, estremismo e piattaforme. Partecipa la segretaria di Presidenza Sportiello. Diretta webtv
📌 16 – Sala del Refettorio – XXVI edizione del premio culturale internazionale Cartagine 2.0. Accademia culturale Cartagine 2.0
CONFERENZE STAMPA
📌 13 – Attilio Pierro. Quando la violenza ha le chiavi di casa