(AGENPARL) - Roma, 14 Maggio 2026 - COMUNE
DI MONTALBANO ELICONA
COMUNICATO
STAMPA
Scuola
e innovazione: a Montalbano Elicona il nuovo modello di sviluppo per
i borghi siciliani
MONTALBANO
ELICONA – La scuola si proietta nel cuore dell'economia
territoriale per trasformare i borghi siciliani in hub turistici
d'avanguardia.
Domani
15 maggio, alle ore 09:30, il Castello di Montalbano Elicona ospiterà
il convegno "Il ruolo strategico della scuola nel settore
turistico-produttivo", un evento di alto profilo promosso
dall'I.I.S. Borghese–Faranda di Patti in collaborazione con
l'Amministrazione Comunale.
L'apertura
dei lavori e i saluti istituzionali saranno affidati all'Avv. Nino
Todaro, Sindaco di Montalbano Elicona, e alla Prof.ssa Antonietta
Emanuele, Dirigente Scolastico dell'I.I.S. Borghese-Faranda di
Patti. Sotto la moderazione del Sindaco Todaro, il dibattito si
avvarrà del contributo tecnico e strategico della Prof.ssa Cettina
Narda, Referente Turismo/Ambiente/FAI dell'I.I.S. Borghese-Faranda,
e del Prof. Davide Fanara, Tecnico pratico per la Trasformazione dei
Prodotti/Biotecnologie agrarie del medesimo istituto. Il respiro
nazionale del tavolo tecnico sarà garantito dall'intervento del
Dott. Giuseppe Simone, Vicepresidente Nazionale dell'Associazione
"I Borghi più belli d'Italia", affiancato dalle competenze del
Dott. Nicola Tindaro Calabria, Direttore Artistico del Teatro
"Domenico Popolo" di Montalbano Elicona, e della Dott.ssa
Floriana Ippolito, Direttore Federalberghi Giardini Naxos.
Durante
l'incontro verrà inoltre svelata la prima fase del Progetto di
Innovazione Museale e di Multimedializzazione del Castello,
un'operazione tecnologica curata da Antonio Di Stefano e realizzata
in collaborazione con ZS Informatica che introdurrà un nuovo Sistema
Multimediale Interattivo di accoglienza e l'installazione di un
Servizio di Visori per la Realtà Virtuale e la Realtà Aumentata.
I
lavori si concluderanno alle ore 11:30, delineando una nuova roadmap
per un territorio capace di integrare istruzione, cultura e
innovazione digitale.
Il
Sindaco
Avv. Antonino Todaro