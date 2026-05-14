COMUNE

DI MONTALBANO ELICONA

COMUNICATO

STAMPA

Scuola

e innovazione: a Montalbano Elicona il nuovo modello di sviluppo per

i borghi siciliani

MONTALBANO

ELICONA – La scuola si proietta nel cuore dell'economia

territoriale per trasformare i borghi siciliani in hub turistici

d'avanguardia.

Domani

15 maggio, alle ore 09:30, il Castello di Montalbano Elicona ospiterà

il convegno "Il ruolo strategico della scuola nel settore

turistico-produttivo", un evento di alto profilo promosso

dall'I.I.S. Borghese–Faranda di Patti in collaborazione con

l'Amministrazione Comunale.

L'apertura

dei lavori e i saluti istituzionali saranno affidati all'Avv. Nino

Todaro, Sindaco di Montalbano Elicona, e alla Prof.ssa Antonietta

Emanuele, Dirigente Scolastico dell'I.I.S. Borghese-Faranda di

Patti. Sotto la moderazione del Sindaco Todaro, il dibattito si

avvarrà del contributo tecnico e strategico della Prof.ssa Cettina

Narda, Referente Turismo/Ambiente/FAI dell'I.I.S. Borghese-Faranda,

e del Prof. Davide Fanara, Tecnico pratico per la Trasformazione dei

Prodotti/Biotecnologie agrarie del medesimo istituto. Il respiro

nazionale del tavolo tecnico sarà garantito dall'intervento del

Dott. Giuseppe Simone, Vicepresidente Nazionale dell'Associazione

"I Borghi più belli d'Italia", affiancato dalle competenze del

Dott. Nicola Tindaro Calabria, Direttore Artistico del Teatro

"Domenico Popolo" di Montalbano Elicona, e della Dott.ssa

Floriana Ippolito, Direttore Federalberghi Giardini Naxos.

Durante

l'incontro verrà inoltre svelata la prima fase del Progetto di

Innovazione Museale e di Multimedializzazione del Castello,

un'operazione tecnologica curata da Antonio Di Stefano e realizzata

in collaborazione con ZS Informatica che introdurrà un nuovo Sistema

Multimediale Interattivo di accoglienza e l'installazione di un

Servizio di Visori per la Realtà Virtuale e la Realtà Aumentata.

I

lavori si concluderanno alle ore 11:30, delineando una nuova roadmap

per un territorio capace di integrare istruzione, cultura e

innovazione digitale.

Il

Sindaco

Avv. Antonino Todaro