Close Menu
Trending
giovedì 14 Maggio 2026
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

Libertà di stampa, Montaruli(Fdl): “Solidarietà a Boezi e Cerno. La libertà di stampa non può essere preservata a fasi alterne

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 14 Maggio 2026 - "Piena solidarietà a Francesco Boezi e Tommaso Cerno, vittime di un tic autoritario che riaffiora ogni qualvolta il pensiero libero non si allinea al coro del politicamente corretto o agli interessi di certa parte. È inaccettabile assistere a una libertà di stampa difesa con fervore solo a fasi alterne. Il pluralismo non è un menu alla carta da cui scegliere quali voci tutelare e quali silenziare attraverso il fango o l'ostracismo. Chi oggi prova a colpire testate e giornalisti che hanno la sola colpa di raccontare la realtà senza filtri ideologici, sta colpendo al cuore le basi della nostra democrazia. Non stupisce quindi che tutto questo avvenga per mano di chi appartiene o difende alla galassia di Askatasuna. Ancora una volta trasuda la loro paura della diffusione di notizie nei loro confronti ma la verità non si ferma con la violenza ne' tantomeno sventolando una querela pretestuosa".

(AGENPARL)
Share.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl