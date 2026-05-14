(AGENPARL) - Roma, 14 Maggio 2026 - COMUNE
DI MONTALBANO ELICONA
COMUNICATO
STAMPA
Montalbano
Elicona: oltre 110 mila euro dalla Regione per sicurezza stradale,
nuove attrezzature per servizi essenziali e promozione del borgo
Montalbano
Elicona potenzia i servizi al territorio e la propria offerta
turistica grazie a un trittico di finanziamenti regionali che
immettono nelle casse comunali 110.497,88 euro, frutto di una precisa
attività di programmazione dell'Amministrazione.
In
linea con il Decreto Dirigenziale n. 244/S6 dell'11 maggio 2026, il
Comune beneficerà di 94.497,88 euro provenienti dal Fondo per lo
sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT) 2024, suddivisi tra la
messa in sicurezza della viabilità comunale e intercomunale, per un
importo di 55.981,40 euro, e per beni strumentali per servizi
essenziali, con uno stanziamento di 38.516,48 euro destinato
all'acquisto di un escavatore, un martello demolitore e un
decespugliatore. A questi interventi strutturali si affianca il
progetto di promozione territoriale "Borgusto", finanziato
per 16.000,00 euro dall'Assessorato regionale delle Attività
Produttive nell'ambito dell'avviso "Sicilia che piace 2026"
con D.D.G. n. 1509/DG del 13 maggio 2026.
Sull'importanza
di questi risultati, il sindaco di Montalbano Elicona, Antonino
Todaro, ha dichiarato: «Queste risorse rappresentano un segnale
concreto della nostra capacità di intercettare fondi sovracomunali
per rispondere alle necessità del borgo, garantendo da un lato
strade più sicure e mezzi efficienti per la manutenzione quotidiana
e dall'altro una vetrina di prestigio per le nostre eccellenze
produttive».
L'operazione
complessiva testimonia una gestione strategica tesa a integrare la
tutela del patrimonio infrastrutturale con lo sviluppo economico,
consolidando il ruolo di Montalbano Elicona quale polo d'attrazione
sicuro e dinamico nel panorama regionale.
Il
Sindaco
Avv. Antonino Todaro