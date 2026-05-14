Close Menu
Trending
giovedì 14 Maggio 2026
Abbonati Login
Abbonati
Sicilia

Montalbano Elicona: oltre 110 mila euro dalla Regione per sicurezza stradale, nuove attrezzature per servizi essenziali e promozione del borgo

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 14 Maggio 2026 - COMUNE
DI MONTALBANO ELICONA

COMUNICATO
STAMPA

Montalbano
Elicona: oltre 110 mila euro dalla Regione per sicurezza stradale,
nuove attrezzature per servizi essenziali e promozione del borgo

Montalbano
Elicona potenzia i servizi al territorio e la propria offerta
turistica grazie a un trittico di finanziamenti regionali che
immettono nelle casse comunali 110.497,88 euro, frutto di una precisa
attività di programmazione dell'Amministrazione.

In
linea con il Decreto Dirigenziale n. 244/S6 dell'11 maggio 2026, il
Comune beneficerà di 94.497,88 euro provenienti dal Fondo per lo
sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT) 2024, suddivisi tra la
messa in sicurezza della viabilità comunale e intercomunale, per un
importo di 55.981,40 euro, e per beni strumentali per servizi
essenziali, con uno stanziamento di 38.516,48 euro destinato
all'acquisto di un escavatore, un martello demolitore e un
decespugliatore. A questi interventi strutturali si affianca il
progetto di promozione territoriale "Borgusto", finanziato
per 16.000,00 euro dall'Assessorato regionale delle Attività
Produttive nell'ambito dell'avviso "Sicilia che piace 2026"
con D.D.G. n. 1509/DG del 13 maggio 2026.

Sull'importanza
di questi risultati, il sindaco di Montalbano Elicona, Antonino
Todaro, ha dichiarato: «Queste risorse rappresentano un segnale
concreto della nostra capacità di intercettare fondi sovracomunali
per rispondere alle necessità del borgo, garantendo da un lato
strade più sicure e mezzi efficienti per la manutenzione quotidiana
e dall'altro una vetrina di prestigio per le nostre eccellenze
produttive».

L'operazione
complessiva testimonia una gestione strategica tesa a integrare la
tutela del patrimonio infrastrutturale con lo sviluppo economico,
consolidando il ruolo di Montalbano Elicona quale polo d'attrazione
sicuro e dinamico nel panorama regionale.

Il
Sindaco

Avv. Antonino Todaro

(AGENPARL)
Share.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl