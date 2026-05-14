(AGENPARL) - Roma, 14 Maggio 2026 - Roma, 14 maggio 2026 – "Auguri di buon lavoro al collega Fabio Roscani, eletto presidente della Commissione bicamerale d'inchiesta che indaga sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, avvenute nel lontano 1983. Fabio Roscani affronterà questo incarico con serietà e attenzione, nel solco della continuità con quanto fatto egregiamente dal senatore Andrea De Priamo. In questi due anni e mezzo abbiamo svolto un lavoro complesso, delicato e molto impegnativo, audendo decine di persone informate: da testimoni a magistrati, a rappresentanti delle forze dell'ordine, a avvocati, senza trascurare i familiari. Il nostro incarico è stato supportato dai consulenti che hanno operato in maniera esemplare, consentendoci anche di approvare all'unanimità la prima relazione con la quale è stata esclusa la pista cosiddetta delle ragazze scomparse. Nei prossimi mesi porteremo avanti questo lavoro con serietà, non dimenticando mai il dovere che abbiamo assunto nei confronti delle ragazze e delle loro famiglie."
Fabio Roscani, eletto presidente della Commissione bicamerale d’inchiesta che indaga sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori
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