Agenzia nr. 1028 – Omicidio Bakari Sako a Taranto, Borraccino al presidio contro la violenza, il razzismo e la criminalità

(AGENPARL) - Roma, 15 Maggio 2026 -
ANNO XXIII
Omicidio Bakari Sako a Taranto, Borraccino al presidio contro la violenza, il razzismo e la criminalità
“Nel pomeriggio di ieri ho presenziato a un importante presidio di grande valore civile contro la violenza, il razzismo e la criminalità. Una manifestazione necessaria affinché Taranto non resti in silenzio, soprattutto alla luce di quanto accaduto a Sako Bakari, vittima innocente di un atto brutale.
Ci tengo a ribadire l'importanza di denunciare ogni forma di violenza, di qualsiasi natura, perché la violenza ha molteplici forme e volti: si traveste da odio, alimenta paura, genera insicurezza e trova terreno fertile nell'omertà e nell'indifferenza.