(AGENPARL) – lun 05 febbraio 2024 CLEMENTE MASTELLA A “GIU’ LA MASCHERA” (RADIO 1 RAI):

“NON SONO MAI STATO CONTRARIO AL REDDITO DI

CITTADINANZA. MA MOLTE PERSONE NON ANDAVANO A

LAVORARE E SI METTEVANO PANCIA ALL’ARIA”

Roma, 5 febbraio 2024

“Non sono mai stato contrario al reddito di cittadinanza. Ma c’erano alcune pieghe

che avevano preso alcuni rivoli del reddito di cittadinanza. Gente che non andava a

lavorare e si mette pancia all’aria”. Lo ha affermato il Sindaco di Benevento,

Clemente Mastella, a “Giù la maschera”, il programma condotto da Marcello Foa in

onda su Radio 1 Rai, nella puntata odierna dedicata al tema “Crisi e giovani: fuga dal

sud?”.

“Io sono tra quelli che per cultura cattolica è sempre stato a favore nell’aiutare le

persone in difficoltà”, ha detto Mastella, Ricordo che San Tommaso Moro è stato il

primo ad aver ideato una sorta di reddito di cittadinanza. A Benevento sono stato il

primo in Italia ad avere 70 percettori di reddito di cittadinanza mettendoli a lavorare.

Però dopo alcuni mesi non c’è stato nulla da fare. Abbiamo dovuto chiudere perché

c’è un’inappetenza al lavoro da parte di alcune persone”. Per quanto riguarda la fine

del reddito di cittadinanza Mastelli ha spiegato che “al sud ci si è sempre arrangiati,

altrimenti avremmo contestazioni violente in piazza. Devo dire che il problema esiste

e poi ricade sui comuni. Io ho messo un po’ da parte e do una mano alle persone con

maggiore indigenza e in difficoltà”. Mastella è poi intervenuto sulle questioni che

affliggono il sud. “C’è un ritardo storico e a volte anche un’incapacità di gestione”,

ha detto Mastella, “Però devo dire che, nonostante il riconoscimento di grande

difficoltà, c’è una sorta di strana sensazione. La parola sud è poco usata da questo

Governo. Solo oggi inizia a essere presa in considerazione”.

Tra i problemi più annosi, secondo Mastella c’è quello della burocrazia. “Bisogna

intervenire sulla filiera burocratica”, ha detto il sindaco di Benevento, “Stabiliscono

le condizioni maggioranza e opposizione. Non vorrei che ogni volta che cambia

Governo si cambia regola”.