CS FIBROMIALGUA, TESTA (FDI) SU INSERIMENTO LEA

(AGENPARL) - Roma, 5 Novembre 2026 - SALUTE, TESTA (FDI): BENE GOVERNO MELONI SU INTERIMENTO FIBRIOMALGIA NEI
LEA, ORA SERVE LEGGE NAZIONALE
"Desidero ringraziare il governo Meloni e il ministro Schillaci per aver
inserito nei nuovi Lea la fibromialgia. Si tratta di una fastidiosa
patologia, che colpisce soprattutto le donne e che ha costi sanitari molto
elevati. Ringrazio le associazioni dei pazienti e tutta la politica per le
diverse proposte bipartisan depositate in Parlamento. Ora serve una legge
nazionale che allarghi la platea: sarebbe un traguardo importante per
moltissimi nostri concittadini che affrontano questa malattia". Lo ha detto
conferenza stampa che si è tenuta oggi alla Camera promossa da CFU-Italia.
Roma, 4 novembre 2026