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Basilicata

Arpab, Ramunno: concreto sostegno della Giunta

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 5 Novembre 2026 - AGR Basilicata

Novembre 4, 2026
Il Dg ringrazia l'assessore Mongiello e l'intero esecutivo, guidato dal Presidente Bardi, per la deliberazione con la quale si destinano 2,5 milioni di euro aggiuntivi, a carattere stabile e strutturale, a sostegno del piano di adeguamento organizzativo e e del rafforzamento degli organici

Dichiarazione del direttore generale dell'Arpab, Donato Ramunno.
"Desidero ringraziare l'assessora all'Ambiente e alla Transizione energetica, Laura Mongiello, e l'intera Giunta regionale guidata dal Presidente, Vito Bardi, per la deliberazione n. 697 del 30 ottobre 2026, con la quale si destinano all'ARPAB 2,5 milioni di euro annui aggiuntivi, a carattere stabile e strutturale, a sostegno del piano di adeguamento organizzativo e del rafforzamento degli organici.
Questa decisione dimostra una sensibilità concreta verso l'ambiente e verso ARPAB, ente deputato al controllo e alla protezione dell'ambiente in Basilicata. Investire in modo stabile sulle competenze e sulla professionalità significa rafforzare un presidio essenziale per la tutela del territorio e della salute dei cittadini."
Le nuove risorse permetteranno di proseguire e completare il percorso di riorganizzazione avviato con la Legge regionale n. 1 del 2020, dando piena attuazione al piano assunzionale. Si tratta di un ulteriore, significativo passo nel potenziamento dell'Agenzia, dopo l'accreditamento dei laboratori, l'assunzione di circa 50 funzionari e l'innovazione e il rafforzamento del parco tecnologico.
Su queste basi potremo consolidare la qualità dei controlli e l'affidabilità dei dati, completare i percorsi di accreditamento e certificazione, rendere pienamente operativo il Centro di monitoraggio ambientale regionale e rafforzare l'attività ispettiva e la capacità di risposta alle emergenze. Continueremo inoltre a investire nella conoscenza scientifica del territorio, in collaborazione con Ispra, Università, Cnr e Fondazione Farbas, nel progetto Lucas, nel Polo regionale per l'analisi degli alimenti e delle produzioni animali e vegetali e nel potenziamento delle sedi di Potenza, Matera e Metaponto.
ARPAB assicura il proprio impegno a utilizzare le risorse con rigore, trasparenza e senso di responsabilità, per essere sempre più efficiente, autorevole e vicina alle esigenze della Basilicata e delle sue comunità, nell' esclusivo interesse della collettività e dei territori".

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