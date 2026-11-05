Piacenza si anima per l’Estate di San Martino

(AGENPARL) - Roma, 5 Novembre 2026 - Buongiorno,
trasmettiamo il materiale e alcune foto scattate nella sala del Consiglio
comunale in Municipio, in occasione della conferenza stampa di
presentazione dell'ormai
tradizionale appuntamento con l'"Estate di San Martino", che animerà il
centro storico tra gli stand dei Mercanti di Qualità e Manufatto Market,
giochi di una volta e la scenografia della parata storica. A illustrare le
qualità, Arianna Beta vicedirettrice di Confcommercio, Valter Bulla e
Roberto Miravalle consiglieri della Pubblica Assistenza Croce Bianca di
Cerro.