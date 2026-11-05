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COMUNICATO STAMPA Sosta, attivo il portale online per gli abbonamenti e disponibile l’app EasyPark

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 5 Novembre 2026 - Sosta, attivo il portale online per gli abbonamenti e disponibile l'app EasyPark

È operativo il portale online per la gestione e il pagamento degli abbonamenti alla sosta nella città di Latina. Il servizio è accessibile direttamente dal sito dove i cittadini possono effettuare le procedure necessarie per i propri abbonamenti. È inoltre già attiva l'app EasyPark, che consente di gestire il pagamento della sosta in modo semplice e digitale. A partire dalla prossima settimana saranno progressivamente attivati anche ulteriori servizi attraverso le applicazioni Telepass e MooneyGo.
 
"Latina compie un passo in avanti nel segno della modernità e dell'innovazione – dichiara il sindaco Matilde Celentano -. Da oggi il pagamento della sosta potrà avvenire tramite cellulare e gli abbonamenti si potranno fare direttamente da casa senza necessità di recarsi presso gli uffici del gestore, inserendo la targa della propria auto e inviando la documentazione richiesta. In questo modo semplifichiamo un gesto che tanti cittadini compiono quotidianamente. Un passo alla volta, stiamo rendendo Latina una città al passo con i tempi". 
 

(AGENPARL)
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