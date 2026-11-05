Bonelli (AVS): “Tajani e Meloni mai trumpiani? Ora si vergognano del loro passato

passato"*

«Oggi Tajani ci dice che non sono mai stati trumpiani e che Giorgia Meloni

non è mai stata Maga. Ora tutti si vergognano del loro passato, quando

Trump, appena eletto, veniva osannato da Meloni. Ma gli italiani hanno

buona memoria ed esistono le foto.

Tajani è il ministro degli Esteri che alla prima riunione del Board of

Peace di Trump a Washington si è fatto fotografare con il cappellino Maga

in mano. Meloni è la presidente del Consiglio che volava a Mar-a-Lago prima

ancora dell'insediamento e che a gennaio auspicava di poter dare il Nobel

per la pace a Trump.

E non si tratta solo di simboli. Questo governo ha detto sì a Trump su

tutto: sul riarmo, piegandosi alla corsa alla spesa militare imposta da

Washington; sulle big tech, rinunciando a tassare i giganti del web

americani mentre a pagare sono famiglie e imprese italiane; sul clima,

assecondando un negazionismo che sta costando vite e miliardi di danni.

Ora che Trump è diventato imbarazzante anche per loro, provano a cancellare

il passato con una frase. Ma la subalternità non si cancella con

un'intervista: si misura con le scelte. E le scelte di Meloni e Tajani

raccontano un governo che ha messo l'interesse di Trump davanti a quello

dell'Italia».