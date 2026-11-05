(AGENPARL) - Roma, 5 Novembre 2026 - Camera dei deputati: Gli eventi in diretta di oggi:
📌 10.30 – Aula dei Gruppi – Presentazione del volume e del podcast “I giorni delle Costituenti”. Saluto della vicepresidente della Camera Ascani.
🎥 Diretta webtv https://webtv.camera.it/evento/32733
📌 10.30 – Sala della Regina – Premiazione “Bandiera Verde Agricoltura 2026”. Saluto del segretario di Presidenza Vaccari.
🎥 Diretta webtv https://webtv.camera.it/evento/32727
📌 11 – Sala Matteotti – Le età della violenza. La pena di morte. Una storia presente. Saluto del segretario di Presidenza Vaccari.
🎥Diretta webtv https://webtv.camera.it/evento/32776
📌 14.30 – Sala della Regina – I.C.E, Innovation and Corporate Entrepreneurship SDA Bocconi: 3° workshop European FS Tech Hub. Saluto del vicepresidente della Camera Mulè.
🎥Diretta webtv https://webtv.camera.it/evento/32779
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