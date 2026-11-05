Crans Montana, Pellicini (FDI): “Grazie Cassis per rinuncia rimborso spese sanitarie

(AGENPARL) - Roma, 5 Novembre 2026 - "Ringrazio il Governo svizzero e in particolare il capo del dipartimento federale per gli affari esteri Ignazio Cassis, il cui padre era originario della mia Luino, per la decisione di non chiedere il rimborso delle spese per le cure sanitarie dei giovani italiani coinvolti nella tragedia di Crans-Montana.
Questa decisione cementa ancora di più il rapporto di fratellanza tra Italia e Svizzera, chiudendo definitivamente le polemiche e le incomprensioni derivanti dall'invio alle famiglie dei ragazzi delle spese di cura."
(AGENPARL) - Roma, 5 Novembre 2026 - "Ringrazio il Governo svizzero e in particolare il capo del dipartimento federale per gli affari esteri Ignazio Cassis, il cui padre era originario della mia Luino, per la decisione di non chiedere il rimborso delle spese per le cure sanitarie dei giovani italiani coinvolti nella tragedia di Crans-Montana.