CS: Agenzia delle entrate e Inps, il roadshow arriva nelle Università. I servizi fiscali e previdenziali al centro della tappa di oggi a Roma Tre

(AGENPARL) - Roma, 5 Novembre 2026 - Gentilissime e Gentilissimi,
In ordine di apparizione nel rullo:
Massimiliano Fiorucci – Rettore Università Roma Tre
Aldo Falzone – Direttore vicario Coordinamento metropolitano INPS Roma
Sergio Mazzei – Capo settore Comunicazione Agenzia delle Entrate
Diego De Felice – Direttore centrale Comunicazione INPS
Resto a disposizione per eventuali approfondimenti.
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dott.ssa Alessia del Noce
Università degli Studi Roma Tre
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