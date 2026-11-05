Close Menu
Trending
giovedì 5 Novembre 2026
Abbonati Login
Abbonati
Puglia

IL COMUNE COMUNICA – “Rete inclusiva. Special Olympics: sport, formazione e comunità”: domani la conferenza stampa di presentazione della convention regionale di Special Olympics Team Puglia

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read
Comune di Bari

(AGENPARL) - Roma, 5 Novembre 2026 - "RETE INCLUSIVA. SPECIAL OLYMPICS: SPORT, FORMAZIONE E COMUNITÀ"

DOMANI LA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE

DELLA CONVENTION REGIONALE DI SPECIAL OLYMPICS TEAM PUGLIA

Si terrà domani, giovedì 5 novembre, alle ore 10, nella sala giunta di Palazzo della Città la presentazione di "Rete inclusiva. Special Olympics: sport, formazione e comunità", la convention regionale di Special Olympics Team Puglia in programma sabato 7 novembre, presso l'Aula Magna della Facoltà di Scienze Motorie dell'Università degli Studi di Bari, al CUS.

L'iniziativa, organizzata nell'ambito del progetto GADI 2026, promosso e finanziato dal Garante regionale per i diritti delle Persone con Disabilità, rappresenta un importante momento di incontro per tutto il movimento Special Olympics pugliese: una rete composta da atleti, tecnici, famiglie, volontari, dirigenti, associazioni e istituzioni che ogni giorno lavorano insieme per promuovere, attraverso lo sport, una cultura autentica dell'inclusione. All'incontro con la stampa interverranno Italo Carelli, consigliere delegato per le politiche delle persone con disabilità della Città Metropolitana di Bari, Ketti Lorusso, direttrice regionale di Special Olympics Team Puglia, Antonio Giampietro, Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, Antonio Prezioso, presidente CUS Bari, e i rappresentanti degli enti patrocinanti e di Special Olympics Team Puglia.

Special Olympics Italia è l'organizzazione non profit che promuove la crescita personale, l'autonomia e la piena inclusione sociale delle persone con disabilità intellettiva attraverso la pratica sportiva.

(AGENPARL)
Share.

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl