IL COMUNE COMUNICA – “Rete inclusiva. Special Olympics: sport, formazione e comunità”: domani la conferenza stampa di presentazione della convention regionale di Special Olympics Team Puglia

(AGENPARL) - Roma, 5 Novembre 2026 - "RETE INCLUSIVA. SPECIAL OLYMPICS: SPORT, FORMAZIONE E COMUNITÀ"
DOMANI LA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE
DELLA CONVENTION REGIONALE DI SPECIAL OLYMPICS TEAM PUGLIA
Si terrà domani, giovedì 5 novembre, alle ore 10, nella sala giunta di Palazzo della Città la presentazione di "Rete inclusiva. Special Olympics: sport, formazione e comunità", la convention regionale di Special Olympics Team Puglia in programma sabato 7 novembre, presso l'Aula Magna della Facoltà di Scienze Motorie dell'Università degli Studi di Bari, al CUS.
L'iniziativa, organizzata nell'ambito del progetto GADI 2026, promosso e finanziato dal Garante regionale per i diritti delle Persone con Disabilità, rappresenta un importante momento di incontro per tutto il movimento Special Olympics pugliese: una rete composta da atleti, tecnici, famiglie, volontari, dirigenti, associazioni e istituzioni che ogni giorno lavorano insieme per promuovere, attraverso lo sport, una cultura autentica dell'inclusione. All'incontro con la stampa interverranno Italo Carelli, consigliere delegato per le politiche delle persone con disabilità della Città Metropolitana di Bari, Ketti Lorusso, direttrice regionale di Special Olympics Team Puglia, Antonio Giampietro, Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, Antonio Prezioso, presidente CUS Bari, e i rappresentanti degli enti patrocinanti e di Special Olympics Team Puglia.
Special Olympics Italia è l'organizzazione non profit che promuove la crescita personale, l'autonomia e la piena inclusione sociale delle persone con disabilità intellettiva attraverso la pratica sportiva.