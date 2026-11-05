Digitalizzazione, Pastorella (Az): conti in rosso e vertici instabili, il Governo chiarisca il futuro di 3-I

Governo chiarisca il futuro di 3-I*

"3-I S.p.A. nasce con 45 milioni di capitale pubblico e un obiettivo

chiaro: rafforzare le competenze digitali della PA e ridurre la dipendenza

dai fornitori esterni. Dopo i primi esercizi, però, i bilanci restano in

rosso, i vertici cambiano di continuo e i servizi affidati sono molto meno

di quelli previsti, nonostante i recenti progetti con l'INPS. È tempo che

il Governo dica se la società ha davvero raggiunto gli scopi per cui è

stata creata". Lo dichiara Giulia Pastorella, deputata e vicepresidente di

Azione.

"Da quanto si apprende, nella manovra di bilancio ci sarebbe l'ipotesi di

trasferire 3-I a Sogei: se è questa la strada, ne vogliamo conoscere le

ragioni e le prospettive. Per questo ho presentato un'interrogazione al

Dipartimento per la Trasformazione Digitale e al Ministro Giorgetti, per

sapere quali risultati abbia prodotto l'investimento, qual è la situazione

economica e patrimoniale aggiornata, perché l'operatività sia partita in

ritardo e quali garanzie siano previste per risorse pubbliche, continuità

dei servizi, contratti e personale. La digitalizzazione della PA è una

sfida troppo importante per essere affidata all'improvvisazione", conclude

Giulia Pastorella.