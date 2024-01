(AGENPARL) – ven 19 gennaio 2024 CRISI GAZA – ISRAELE. PAOLO PEZZATI (OXFAM ITALIA) A “GIU’

LA MASCHERA” (RADIO 1 RAI): “A GAZA TASSO DI MORTE SENZA

PRECEDENTI TRA I CONFLITTI DEL 21° SECOLO”

Roma, 19 gennaio 2024

“Nella striscia di Gaza c’è un tasso di morte senza precedenti per quanto riguarda i

conflitti del 21° secolo”. Lo ha affermato il portavoce per le emergenze umanitarie di

Oxfam Italia, Paolo Pezzati, a “Giù la maschera”, il programma condotto da Marcello

Foa in onda su Radio 1 Rai, nella puntata odierna dedicata al tema “Gaza – Israele: il

prezzo della crisi”.

“I numeri sono gravissimi”, ha detto Pezzati, “2 volte e mezzo il tasso di morte che

c’è stato in Siria, 5 volte quello dell’Iran. A oggi sono decedute 24mila persone, 60

mila sono state ferite e 8 mila risultano disperse e si presume essere ancora sotto le

macerie. Sono oltre 60 mila gli edifici distrutti e oltre 100 mila quelli parzialmente

danneggiati, con il 75% della popolazione sfollata e che vive compressa in un’area tra

le più densamente popolate”. Grande difficoltà anche per gli aiuti umanitari, che non

riescono a entrare in modo sufficiente. “Attualmente siamo sui 100 camion di aiuti al