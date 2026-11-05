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Comunicato Stampa 1952/2026 Il benvenuto di Stefani a Rispoli, nuovo Procuratore della Repubblica a Verona

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 5 Novembre 2026 - Il benvenuto di Stefani a Rispoli, nuovo Procuratore della Repubblica a Verona

Il benvenuto di Stefani a Rispoli, nuovo Procuratore della Repubblica a Verona

(AVN) – Venezia, 5 novembre 2026
"Verona ha un nuovo procuratore della Repubblica e il Veneto gli dà il benvenuto con stima e cordialità. A nome mio e della Regione, i migliori auguri al dottor Guido Rispoli per la nomina del Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, arrivata dopo il voto unanime della commissione competente".
Con queste parole il presidente della Regione, Alberto Stefani, commenta la nomina di Guido Rispoli alla guida della Procura della Repubblica di Verona.
"Il dottor Rispoli arriva nel capoluogo scaligero con una carriera costruita tra Bolzano, Campobasso e Brescia, dove da diversi anni è procuratore generale – prosegue Stefani –. Porta competenze solide e riconosciute nei reati tributari e finanziari, preziose in un territorio dinamico e produttivo come quello veronese. Nel pieno rispetto dell'autonomia della magistratura, la Regione è pronta a collaborare con spirito di lealtà istituzionale. La legalità è la condizione perché cittadini e imprese possano vivere e lavorare con fiducia. Buon lavoro al dottor Rispoli, in attesa di accoglierlo a Verona all'inizio del 2027.
"Desidero rivolgere un ringraziamento sincero al procuratore Raffaele Tito, in quiescenza da fine febbraio, per il lavoro svolto al servizio di Verona e della sua comunità – conclude il Presidente -. Un pensiero di gratitudine va anche alla dottoressa Rita Caccamo, procuratore aggiunto, che in questi mesi ha garantito con competenza e senso delle istituzioni la continuità dell'ufficio come reggente".

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