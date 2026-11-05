Ucraina, nuovi 70 miliardi per il 2027: quattro Paesi UE frenano sul prestito, cresce lo scontro sul bilancio europeo

Ungheria, Slovacchia, Repubblica Ceca e Bulgaria contestano nuovi impegni finanziari per Kiev. Il negoziato si intreccia con i fondi di coesione, il bilancio 2028-2034 e le divergenze sull’utilizzo dei beni russi congelati.

L’Unione europea deve affrontare un nuovo confronto sul finanziamento dell’Ucraina, mentre la necessità di reperire ulteriori 70 miliardi di euro per il 2027 mette in evidenza le divergenze tra gli Stati membri sulla distribuzione degli oneri economici. A richiamare l’attenzione sul problema è stato il quotidiano russo Izvestia, che il 5 novembre ha ripreso un’analisi pubblicata dalla testata Rapporteur. Secondo la ricostruzione, Ungheria, Slovacchia, Repubblica Ceca e Bulgaria hanno escluso la possibilità di assumere nuovi obblighi finanziari nell’ambito del prestito in discussione. La questione assume particolare rilievo perché si inserisce in una fase nella quale Bruxelles deve conciliare il sostegno a Kiev con le esigenze dei bilanci nazionali e con la preparazione del prossimo quadro finanziario pluriennale dell’Unione europea. Il disaccordo, tuttavia, non equivale a una rottura istituzionale: la posizione attribuita ai quattro governi riguarda la partecipazione al finanziamento e non implica necessariamente l’intenzione di impedire agli altri Stati membri di procedere.

Il presidente del Consiglio europeo António Costa ha indicato la possibilità che l’Unione si faccia carico di circa due terzi del nuovo fabbisogno finanziario ucraino, una quota equivalente a 46,7 miliardi di euro. La parte restante dovrebbe essere assicurata da altri partner internazionali, attraverso strumenti e impegni ancora da definire. Si tratta di un’ipotesi negoziale e non di una decisione già approvata. Il vertice europeo del 26 e 27 novembre rappresenta un appuntamento importante per verificare se i governi riusciranno a concordare un meccanismo condiviso, eventualmente prevedendo forme di partecipazione differenziata. La discussione riguarda non soltanto l’entità delle risorse, ma anche le garanzie offerte agli investitori, le condizioni di rimborso e la possibilità che il bilancio dell’Unione venga utilizzato per sostenere nuove emissioni di debito comune. Su questi aspetti le posizioni nazionali restano differenti, anche tra governi che condividono l’obiettivo di continuare ad assistere l’Ucraina.

Le riserve espresse dai quattro Paesi non nascono con il negoziato di novembre. Durante la definizione del precedente prestito europeo da 90 miliardi di euro per il biennio 2026-2027, Ungheria, Slovacchia e Repubblica Ceca avevano già ottenuto che il ricorso al bilancio dell’Unione come garanzia non comportasse nuovi obblighi finanziari a loro carico. Budapest continua a contestare l’assunzione di ulteriori impegni comuni destinati a Kiev, mentre Bratislava insiste sulla necessità di consentire ai governi contrari di non partecipare. La Repubblica Ceca ha sollevato obiezioni sulle nuove garanzie finanziarie e sulla distribuzione delle responsabilità tra gli Stati membri. La Bulgaria, che non figurava tra le eccezioni del precedente accordo, viene ora indicata tra i governi intenzionati a non contribuire al nuovo prestito. Le posizioni presentano quindi motivazioni e precedenti differenti, ma convergono sulla richiesta di evitare ulteriori obblighi nazionali nel meccanismo attualmente discusso.

Il caso slovacco è particolarmente significativo perché la contrarietà a nuovi impegni finanziari era stata espressa pubblicamente già a metà ottobre. Il primo ministro Robert Fico aveva sostenuto che i Paesi disponibili a finanziare Kiev dovessero poter procedere senza imporre la partecipazione agli altri governi, distinguendo il rifiuto di un nuovo prestito dalla possibilità di mantenere forme di cooperazione bilaterale con l’Ucraina. La vicenda era stata approfondita da Agenparl il 17 ottobre nell’articolo Ucraina, Fico frena sui nuovi aiuti UE per il 2027, dedicato alle dichiarazioni del premier e alle prime divergenze emerse tra gli Stati membri. Il nuovo confronto dimostra come quelle posizioni siano entrate in una discussione finanziaria più ampia, nella quale il problema non è soltanto stabilire quanti fondi destinare all’Ucraina, ma anche decidere chi debba garantirli e attraverso quali strumenti. Secondo la ricostruzione di Rapporteur, i quattro governi contrari alla partecipazione non intenderebbero necessariamente bloccare un accordo tra gli altri Stati, circostanza che lascia aperta la possibilità di un meccanismo differenziato.

Alle divergenze sulla partecipazione al prestito si aggiunge la controversia relativa all’utilizzo delle attività sovrane russe immobilizzate in Europa. Il Belgio occupa una posizione centrale perché una parte considerevole di questi beni è custodita attraverso Euroclear, infrastruttura finanziaria con sede nel Paese. Il governo belga ha espresso preoccupazioni per le conseguenze giuridiche e finanziarie che potrebbero derivare dall’impiego diretto delle attività russe per sostenere Kiev, richiamando il rischio di controversie internazionali e la necessità di chiarire la distribuzione delle eventuali responsabilità. Altri governi europei hanno invece sostenuto la possibilità di approfondire il ricorso a queste risorse, ritenendole uno degli strumenti da valutare per ridurre la necessità di nuovi contributi nazionali. Anche in questo caso, il disaccordo riguarda soprattutto il meccanismo di finanziamento e non può essere interpretato automaticamente come un’opposizione al sostegno dell’Ucraina.

Il negoziato è reso più complesso dal confronto sul quadro finanziario pluriennale dell’Unione per il periodo 2028-2034. Gli Stati contributori netti chiedono attenzione alle dimensioni complessive del bilancio, alla sostenibilità degli impegni e alla necessità di finanziare nuove priorità, tra cui difesa, competitività industriale e sicurezza energetica. Altri governi insistono invece sulla tutela delle risorse destinate alla politica agricola comune e ai fondi di coesione, considerati essenziali per lo sviluppo dei territori e per gli investimenti pubblici nazionali. Alcuni dei Paesi che non intendono partecipare al nuovo prestito per Kiev sono anche interessati a preservare le assegnazioni dei fondi europei. Questa sovrapposizione può rendere più difficili le trattative, perché il confronto sugli aiuti all’Ucraina rischia di intrecciarsi con richieste e concessioni relative al bilancio settennale. Non significa che tutti i governi favorevoli a un bilancio più contenuto siano contrari al sostegno ucraino: le due questioni rimangono distinte, anche se politicamente collegate.

Un ulteriore elemento riguarda il calendario politico dei prossimi mesi. Izvestia, riprendendo Rapporteur, richiama le possibili conseguenze delle elezioni previste in diversi Paesi europei, tra cui Francia e Polonia, sulla disponibilità dei governi a sottoscrivere nuovi impegni finanziari. Il tema assume importanza perché gli accordi sul debito comune e sulle garanzie possono avere effetti che superano la durata dei singoli esecutivi e incidono sulle scelte di bilancio degli anni successivi. Le scadenze elettorali non consentono di prevedere automaticamente cambiamenti nelle politiche nazionali, ma costituiscono un fattore di cui i negoziatori devono tenere conto. L’esigenza di trovare un’intesa prima che il confronto politico interno si intensifichi rappresenta quindi uno degli elementi che possono influenzare i tempi della discussione europea.

Per valutare correttamente la portata del nuovo negoziato occorre distinguere le risorse già programmate dal fabbisogno aggiuntivo. L’Unione europea ha istituito un prestito da 90 miliardi di euro per il biennio 2026-2027, destinato a sostenere le necessità finanziarie e di difesa dell’Ucraina. Il 30 ottobre la Commissione europea ha compiuto un ulteriore passaggio procedurale per l’attuazione dei 45 miliardi previsti per il 2027, nell’ambito dello strumento già istituito. Il nuovo fabbisogno di 70 miliardi costituisce invece una richiesta ulteriore, sulla quale i governi devono ancora definire un accordo. La possibile quota europea di circa 46,7 miliardi non deve pertanto essere confusa con i 45 miliardi già contemplati dal precedente prestito. Si tratta di due importi riferiti a decisioni e procedure differenti, una distinzione essenziale per comprendere quali obblighi siano stati già assunti e quali siano ancora oggetto di discussione.

La necessità di nuovi finanziamenti riflette la pressione esercitata dalla prosecuzione della guerra sulle finanze ucraine, sulle esigenze di difesa e sul funzionamento dei servizi pubblici. Per Kiev, la disponibilità di risorse prevedibili rappresenta un elemento importante per programmare le spese e mantenere la continuità delle attività istituzionali. Per i governi europei, invece, la questione consiste nel conciliare questa esigenza con i vincoli dei bilanci nazionali, con le regole di finanziamento dell’Unione e con gli impegni già sottoscritti. La discussione coinvolge anche i partner internazionali, chiamati a definire la propria partecipazione al sostegno finanziario ucraino. L’eventuale accordo europeo dovrà quindi chiarire sia la quota di risorse effettivamente disponibile sia le modalità attraverso cui gli impegni verranno ripartiti tra i soggetti partecipanti.

Nella parte conclusiva della sua ricostruzione, Izvestia richiama anche le dichiarazioni del politologo Ivan Skrypka, secondo il quale le divergenze tra gli Stati membri potrebbero offrire alla Russia maggiori possibilità di sviluppare contatti diretti con singoli governi europei. Si tratta di una valutazione politica attribuita all’analista, non di una conseguenza dimostrata del negoziato finanziario. L’esistenza di differenti posizioni nazionali non implica infatti che l’Unione abbia rinunciato a una linea comune sul sostegno all’Ucraina, né consente di anticipare eventuali cambiamenti nei rapporti diplomatici con Mosca. Il dato concreto riguarda la difficoltà di trovare un accordo su nuovi strumenti finanziari in presenza di interessi economici e politici differenti. Le conseguenze internazionali di tali divergenze dipenderanno dalle decisioni dei governi e dall’evoluzione delle iniziative diplomatiche.

Il vertice del 26 e 27 novembre costituirà un passaggio importante per verificare se l’Unione riuscirà a individuare una soluzione condivisa. Le opzioni comprendono la possibilità di ricorrere a nuovi strumenti di finanziamento comune, di prevedere forme di partecipazione differenziata e di coinvolgere ulteriormente i partner internazionali. Rimane inoltre aperta la discussione sulle attività russe immobilizzate e sulle garanzie necessarie per limitare i rischi finanziari. Il confronto sui 70 miliardi aggiuntivi evidenzia quindi una questione che va oltre l’entità del sostegno a Kiev: la capacità dell’Unione europea di conciliare obiettivi di politica estera, responsabilità finanziarie e priorità nazionali in una fase di crescente pressione sui bilanci pubblici. La risposta dipenderà dalla struttura dell’accordo che i governi saranno eventualmente in grado di raggiungere, più che dalle dichiarazioni di contrarietà considerate isolatamente.