Benifei: “Dopo 4 anni di Meloni, salari stagnanti e costi alle stelle. L’alternativa alla destra parta dal benessere delle persone

(AGENPARL) - Roma, 5 Novembre 2026 - Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui
"Tajani ha detto che la Meloni non è una Maga: devo dire che ce ne siamo accorti perché dopo 4 anni l'Italia non vive certo in un incantesimo ma in un decadimento sotto gli occhi di tutti, con salari stagnanti e costi dell'energia alle stelle.
Parlando di cose serie, qualcosa che possiamo trarre certamente da questa campagna elettorale americana è che il tema del costo della vita e del miglioramento delle condizioni materiali delle persone è stato centrale per tutti i candidati democratici, pur nelle loro diversità. Il messaggio era chiaro: con noi le persone staranno meglio, dateci fiducia.
Anche in Italia se il campo dell'alternativa alla destra vuole vincere deve essere credibile e convincente da questo punto di vista." Lo ha detto l'eurodeputato PD Brando Benifei, Presidente della Delegazione per i Rapporti con gli Stati Uniti del Parlamento Europeo, durante un dibattito sulle midterms su SkyTg24.Gestisci la tua iscrizione | Cancella iscrizione
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