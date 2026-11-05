GIUSTIZIA, D’ORSO (M5S): SU PROFESSIONE FORENSE MAGGIORANZA COPIA MIA PROPOSTA, PER IL RESTO DECRETO LEGISLATIVO SENZA CORAGGIO

(AGENPARL) - Roma, 5 Novembre 2026 - ROMA, 4 nov. – "Il decreto legislativo del governo sulla riforma dell'ordinamento forense sconta la stessa mancanza di coraggio che avevamo già contestato in occasione della legge delega, cui si è aggiunta però in fase di attuazione anche l'insufficienza della disciplina di alcuni aspetti della professione. Era un rischio che avevamo denunciato vedendo criteri di delega troppo vaghi ed annacquati. L'Unione Camere Civili, in fase di audizioni, aveva ad esempio sollecitato alcuni correttivi in tema di società tra avvocati che noi ritenevamo assolutamente condivisibili. In particolare era necessario introdurre rigidi e chiari paletti per scongiurare concretissimi pericoli di conflitto d'interesse, aggiramento del segreto professionale e pressione economica del socio di capitale sul socio avvocato. Se abbiamo confermato un voto di astensione è stato solo perché, per altri aspetti, il Governo ha fatto un'operazione di perfetto copia e incolla della proposta di legge a mia prima firma in materia di avvocato in regime di monocommittenza, riconoscendone evidentemente la bontà, la completezza e la chiarezza. Sotto questo punto di vista, quindi, oggi si conclude positivamente un percorso da me intrapreso nella scorsa legislatura a tutela dell'avvocatura ed in particolare della giovane avvocatura e delle colleghe avvocate, essendo prevalentemente loro i destinatari di questa nuova disciplina".
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