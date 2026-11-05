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Politica Interna

CARBURANTI: APPENDINO (M5S), “ALTRO CHE GOVERNO DEL POPOLO, SIETE GOVERNO DEI PETROLIERI

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 5 Novembre 2026 - "Fermare il caro carburanti era possibile e c'era una sola cosa seria da fare: tassare gli extraprofitti dei colossi dell'energia e usare quei soldi per intervenire in modo strutturale sul costo della benzina degli italiani. Serviva coraggio. Ma si sa, il coraggio o ce hai o non ce l'hai, e Giorgia Meloni non e l'ha. Questo governo è forte con i lavoratori che fanno il pieno e vigliacco con le multinazionali che fanno i miliardi. E allora cosa vi siete inventati? Un finto price cap. Anzi, un'operazione commerciale dei petrolieri. E voi, invece di vergognarvi, li ringraziate pure! Due regali in un colpo solo: avete seppellito la tassa sugli extraprofitti, come ha ammesso il ministro Urso, e il prezzo del pieno degli italiani lo lasciate decidere alle compagnie. Ma allora chi decide la politica energetica in questo Paese? Il governo? Il Parlamento? Il ministro Urso? No: decide Descalzi. Avete appaltato ai petrolieri il governo del Paese. E il risultato qual è? I profitti dei grandi gruppi restano intoccabili, e il conto lo paga chi non ha santi in paradiso: lo pagano i gestori indipendenti schiacciati da un patto tra giganti fatto sopra la loro testa, i distributori rimasti a secco, gli autotrasportatori costretti a fermare i camion nei porti, chi deve fare il pieno alla pompa. Altro che governo del popolo: siete il governo dei petrolieri". 

(AGENPARL)
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