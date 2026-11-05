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Politica Interna

INCHIESTA SISMA, CATALDI (M5S): CAMBIO DI PASSO PROMESSO DA MELONI SAREBBE L’ARRIVO DEI CLAN NEI CANTIERI?

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 5 Novembre 2026 - ROMA, 4 nov. – "Dieci anni fa nel centro Italia migliaia di famiglie hanno perso tutto per un sisma di proporzioni enormi. Oggi, mentre molte famiglie ancora aspettano di tornare a casa, si scopre che sui soldi della ricostruzione avrebbe messo le mani la malavita organizzata. Ci sono stati arresti e sequestri ma vale per tutti la presunzione di innocenza. Però ci sono tre cose che ci preoccupano e consideriamo inquietanti: la prima è che secondo gli inquirenti, alcune imprese che erano state bloccate dall'Antimafia sono riuscite a rientrare nei cantieri grazie a dei prestanome; la seconda è che tra gli arrestati, in questo caso per corruzione, c'è l'ex capo di gabinetto del presidente della regione Marche. Il presidente Acquaroli si è limitato a dirci che lui aveva ricevuto delle voci e che lo aveva allontanato. Magari dovrebbe dirci se e quando ha pensato di informare la procura; la terza è il silenzio mediatico, perché mentre sul territorio la stampa locale non parlava d'altro, su Raiuno è andato in onda un servizio che invece raccontava soltanto i progressi della ricostruzione, con un silenzio totale sull'inchiesta. Questa è soltanto propaganda, sarebbe questa l'indipendenza dei media? La realtà vera la raccontano i luoghi, bisogna andare sul posto a vedere le case ancora distrutte, i paesi che non fanno notizia e che sono stati abbandonati, le case dove la ricostruzione non è neppure iniziata dopo 10 anni. La presidente Meloni nel 2023 aveva dichiarato che ci sarebbe stato un cambio di passo della ricostruzione. Quale sarebbe questo cambio di passo, forse l'arrivo dei clan nei cantieri?". 

(AGENPARL)
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