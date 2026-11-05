Dl Carburanti, Ruffino (Az): “Serve programmazione seria, non una rincorsa ai rincari

ai rincari"

"Azione esprime un voto contrario al 'dl carburanti' convinta che serva una

programmazione concreta e non una continua rincorsa ai rincari. È opportuno

osservare la fotografia che riguarda famiglie e comuni, a partire dai

piccoli territori delle aree interne: basta prendere l'esempio di Giaveno,

in Piemonte, che ha visto un aumento del 56% del gas, del 53% del gasolio,

del 31% dei costi della luce. Al Comune, come a molti altri, occorrerà

trovare risorse a bilancio, anche solo per scuole e palestre, mentre non

sono aumentati i trasferimenti nei confronti degli Enti. È una quotidianità

che riguarda anche le famiglie, costrette ad utilizzare l'auto, così come

le associazioni che si occupano di garantire servizi alla popolazione".

Così Daniela Ruffino, deputata di Azione, intervenuta alla Camera sul

decreto Carburanti.

"Azione propone da tempo soluzioni concrete per andare incontro a imprese e

famiglie: sul meccanismo di formazione del prezzo dell'energia elettrica,

riteniamo opportuno reintrodurre il prezzo equo per l'energia prodotta da

fonti rinnovabili; abbiamo proposto di rafforzare il ruolo del GSE per

rendere disponibile le energie rinnovabili attraverso contratti nel lungo

periodo, quindi con prezzi più stabili e prevedibili; inoltre in merito

agli Ets, chiediamo di destinare una quota maggiore di queste risorse alle

imprese energivore per compensare una parte degli svantaggi competitivi e

accompagnare gli investimenti per tecnologie più efficienti. Da tempo,

inoltre, sosteniamo il ritorno del nucleare nel mix energetico nazionale,

senza contrapporlo alle rinnovabili. La recente legge è l'apertura di un

percorso normativo ma servono scelte rapide per programmare il futuro. La

transizione ambientale non può tradursi in una perdita produttiva nel

nostro Paese, con le nostre fabbriche che chiudono" – ha concluso Ruffino.